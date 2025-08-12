EUA presume entrenamiento que llevó a captura de 27 del CJNG

El Gobierno de Estados Unidos destacó la capacitación que brindó a policías de Aguascalientes, la cual fue clave para la detención de 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo realizado el pasado 26 de julio en el municipio de Rincón de Romos.

A través de un mensaje en redes sociales, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) señalaron que el entrenamiento proporcionado a las autoridades estatales mexicanas permitió enfrentar y neutralizar a los presuntos criminales.

“En un operativo de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG (Organización Terrorista Extranjera) en Aguascalientes. Las autoridades mexicanas atribuyeron al entrenamiento del INL y del FBI las habilidades necesarias para abatir a estos criminales y sus armas letales”, indicó la dependencia estadounidense, acompañando el mensaje con imágenes del despliegue.

Durante la operación, las autoridades aseguraron 20 armas de fuego, un aditamento lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cascos, cargadores, cartuchos, fornituras y un kilo de polvo blanco. Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación legal.

Tras las detenciones, se registraron bloqueos y quema de vehículos en la zona, lo que obligó a implementar operativos de seguridad para restablecer el orden y proteger a la población.

En las últimas semanas, autoridades de México y Estados Unidos han sostenido conversaciones para reforzar la cooperación en materia de seguridad, en un contexto marcado por la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con imponer nuevos aranceles si no se refuerza el combate al crimen organizado.

