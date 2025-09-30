Cerrar X
pipa_gas_conductor_10de2ed4e7
Nacional

Explosión de pipa en CDMX fue por error humano, concluye Fiscalía

La Fiscalía de la CDMX concluyó que la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, fue consecuencia de la pérdida de control del conductor

  30
  Septiembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartó que la tragedia ocurrida en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, se debiera a un bache.

De acuerdo con la titular de la institución, Bertha Alcalde Luján, los peritajes determinaron que el accidente se originó cuando el conductor perdió el control al ingresar a la curva de incorporación a la autopista México-Puebla, impactando la barrera divisoria.

Velocidad dentro de lo permitido

Los datos de telemetría del GPS de la unidad confirmaron que la pipa circulaba a 44 y 46 km/h, un rango considerado aceptable, sin embargo tras el impacto frontal izquierdo contra el muro de contención, el tanque se volcó y se fracturó, lo que provocó la fuga del gas LP.

“De acuerdo a los registros de telemetría GPS, proporcionados por la empresa propietaria, se acreditó que el tractocamión ingresó a la curva a una velocidad de entre 44 y 46 km/h, lo que coincide con los cálculos realizados por peritos en mecánica y tránsito terrestre”, señaló.

Fuga tras el impacto, no por fallas mecánicas

La fiscal explicó que las válvulas de seguridad del vehículo funcionaban correctamente y permanecían cerradas. La fuga se produjo por la hendidura generada cuando el tanque se arrastró contra la barrera de concreto.

Más de 30 fallecidos en la tragedia

Cabe señalar que el siniestro dejó un saldo de más de 30 víctimas mortales, además de cuantiosos daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Endurecen reglas para transporte de químicos

En respuesta, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, anunció la entrada en vigor de nuevas reglas para el transporte de sustancias peligrosas.

Las disposiciones incluyen límites de velocidad más estrictos, rutas y horarios definidos, permisos especiales y mayor supervisión para las empresas transportistas.

“Estas medidas buscan garantizar la seguridad de la población y evitar que se repitan tragedias como la que enlutó a Iztapalapa”, enfatizó Brugada.

 


Comentarios

Etiquetas:
