Vuelca pipa con gasolina y provoca derrame en Altamira

Una pipa con 20 mil litros de gasolina volcó en Altamira; el derrame de 10 mil litros activó un operativo por riesgo de incendio o explosión

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Una pipa cargada con 20 mil litros de gasolina volcó la madrugada de este martes en el distribuidor vial "Puente La Esperanza", en Altamira, provocando el derrame de aproximadamente 10 mil litros de combustible y generando un riesgo latente de incendio o explosión que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez, informó que personal de Bomberos aplicó espuma especializada sobre la zona del derrame para controlar la emisión de vapores inflamables y evitar que se registrara una conflagración.

Bomberos controlan el riesgo de explosión

De acuerdo con la versión del operador de la unidad, antes del accidente comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza, por lo que decidió ingerir un medicamento. Posteriormente, aseguró que presuntamente se quedó dormido al volante y, al intentar esquivar un bache en una curva, perdió el control de la pesada unidad.

No obstante, las primeras investigaciones señalan que el exceso de velocidad también habría sido un factor que contribuyó al percance.

A pesar de la magnitud del accidente y del riesgo generado por el derrame de gasolina, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales.

Mantienen cierre parcial mientras retiran la unidad

Como parte de las labores de atención, el carril inferior del distribuidor vial, con dirección de sur a norte, permaneció cerrado para realizar el trasvase del combustible restante a otra pipa y posteriormente efectuar las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Las autoridades estimaron que los trabajos se extenderían durante buena parte del día, por lo que exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar rutas alternas mientras concluyen las maniobras.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar el derrame de combustible y eliminar el riesgo inmediato de una explosión, evitando que el accidente tuviera consecuencias mayores.