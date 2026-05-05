Choque entre tren y pipa provoca fuerte explosión en Querétaro

Un choque entre una pipa cargada de combustible y un tren provocó una fuerte explosión y posterior incendio sobre la carretera estatal 100, en Querétaro.

Este siniestro ocurrió a la altura del puente de Viborillas, en el municipio de Colón cuando el ferrocarril impactó contra la caja del vehículo de carga pesada.

Información preliminar señala dos personas sin vida y una lesionada. Aparentemente, esta última fue identificada como el conductor de la pipa.

El secretario del Gobierno Estatal, Erick Gudiño, afirmó que las corporaciones de emergencia atienden el incidente.

Elementos de Protección Civil del Estado y bomberos acudieron hasta el punto para controlar el siniestro.

- Información en proceso -

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