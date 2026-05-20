Lluvias exhiben fallas en infraestructura eléctrica de Matamoros

Los problemas relacionados con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan generando preocupación en el municipio, luego de una serie de incidentes registrados este miércoles 20 de mayo, derivados de las lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Uno de los hechos más alarmantes ocurrió en el fraccionamiento Hacienda Praderas, donde un poste de concreto colapsó junto con un transformador, cayendo sobre una camioneta en la que se encontraba una mujer. Aunque el impacto generó momentos de tensión, la conductora resultó ilesa, presentando únicamente crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

De acuerdo con reportes preliminares, el colapso del poste habría sido provocado tanto por el deterioro de la estructura como por las condiciones climatológicas registradas durante la mañana.

Por otro lado, en la colonia Las Culturas, específicamente en la calle Cora, se registró el incendio de un transformador, lo que generó alarma entre los vecinos. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para sofocar el fuego; sin embargo, habitantes señalaron la ausencia de personal de la CFE durante la emergencia.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación, ya que durante el incendio el transformador comenzó a expulsar aceite, el cual salpicaba en los alrededores, representando un riesgo para quienes transitaban por la zona, además del temor latente de una posible explosión.

Aunado a estos incidentes, diversos sectores del municipio quedaron sin energía eléctrica tras las lluvias, entre ellos el fraccionamiento Hacienda Praderas y la colonia Las Culturas, afectando las actividades cotidianas de decenas de familias.

Estos hechos evidencian las condiciones en las que se encuentra parte de la infraestructura eléctrica en Matamoros, así como la necesidad de atención oportuna ante situaciones de riesgo.

Habitantes hacen un llamado a las autoridades correspondientes para reforzar las revisiones y mantenimiento, mientras que se exhorta a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier anomalía que pudiera representar un peligro.

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