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Nacional

Farías Laguna rechaza ser 'chivo expiatorio'

El vicealmirante afirmó que la FGR no le ha entregado información clave del caso y acusó que buscan convertirlo en 'chivo expiatorio' dentro de la investigación

  • 10
  • Junio
    2026

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, implicado en la presunta red criminal de huachicol fiscal, advirtió que el plazo de la investigación complementaria está por agotarse sin que la Fiscalía General de la República le haya entregado la totalidad de la carpeta, anexos, peritajes e información técnica que considera indispensable para ejercer plenamente su defensa.

En su séptima carta pública, fechada el 1 de junio, Día de la Marina, el mando naval sostuvo que lleva nueve meses privado de la libertad por un delito que afirma no cometió y por un entramado que, asegura, era imposible que pudiera llevar a cabo.

Farías Laguna dirigió el documento a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y a la opinión pública. En el texto afirma que no está preso por haber traicionado a México, a sus valores ni a su tradición militar.

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El vicealmirante acusó que se le sigue negando acceso pleno a su defensa y que se oculta información esencial mientras, según su dicho, se construye una narrativa pública para presentarlo a él y a su hermano como los únicos culpables.

También sostuvo que se le señala de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia, y afirmó que existen personas que sí se beneficiaron del entramado por el que ahora se le acusa.

En la carta, reivindicó más de tres décadas de servicio en la Armada de México, en operaciones, zonas y regiones navales, así como en cargos estratégicos, operativos y administrativos. Señaló además que es hijo y nieto de marinos.

El mando naval afirmó que no pide privilegios, sino derechos: debido proceso, conocimiento completo de las pruebas y acusaciones en su contra, defensa adecuada y que la verdad no sea sustituida por versiones construidas políticamente y desde instituciones del Estado.

Uno de los señalamientos centrales de la carta es contra la Secretaría de Marina, a la que acusa de pretender reservar información clave bajo argumentos de “seguridad nacional”, pese a que, afirma, esos datos podrían demostrar su inocencia.

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Cuestionó cómo puede hablarse de justicia cuando a una persona se le niegan las herramientas para defenderse y cómo puede hablarse de legalidad cuando las instituciones deciden qué mostrar y qué ocultar.

Al cerrar su mensaje, sostuvo que en el Día de la Marina no pudo rendir honores a la bandera ni estar con sus compañeros de armas, pero afirmó que no se rendirá. “Soy marino de carrera, no alguien que pueden usar como una pieza, como chivo expiatorio”, escribió.

 


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