Delega Presidencia investigación a FGR sobre caso Farías Laguna

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proceso penal que enfrenta el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y que la Secretaría de Marina debe responder a los requerimientos de la autoridad ministerial.

“Está en la Fiscalía General de la República… la Marina tiene que darle información a la fiscalía, ya no le corresponde a ellos”, señaló durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre la carta enviada por el mando naval desde el penal del Altiplano.

La mandataria agregó que es la FGR la que debe reunir las pruebas y, en su caso, solicitar a un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

“Es la fiscalía quien tiene que revisar todas las pruebas pertinentes y después viene un juez que determine si son suficientes”, puntualizó.

La Marina afirma que coopera

En el mismo acto, un almirante de la Secretaría de Marina sostuvo que la institución ha cumplido con los requerimientos judiciales y colabora con la investigación.

“Este caso está en manos de la fiscalía. Nosotros estamos colaborando con todo lo que nos piden y se están cumpliendo con todos los procesos”, afirmó.

Añadió que los imputados conservan el derecho de impugnar las decisiones ante los tribunales.

“Todavía pueden acudir ante los jueces para apelar lo que se está determinando”, subrayó.

La carta desde el Altiplano

El pronunciamiento presidencial se dio luego de que el despacho Mendienta & Asociados difundiera una carta enviada por Farías Laguna a Sheinbaum desde el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en la que acusa violaciones al debido proceso.

De acuerdo con la defensa, el vicealmirante sostiene que la Marina ha incumplido resoluciones judiciales que ordenan entregar información clave para su defensa, dictadas el 10 de noviembre de 2025 y el 22 de enero pasado.

La misiva señala que la negativa se ha justificado en razones de “seguridad nacional”, argumento que, según los abogados, no ha sido avalado por la jueza del caso y contraviene órdenes expresas.

“El contenido de la carta expone que esta negativa impide acreditar la inocencia de nuestro representado, quien fue vinculado a proceso sin pruebas suficientes de tiempo, modo y lugar”, informó el despacho.

Señalamientos y acusaciones penales

La FGR identificó a Farías Laguna y a su hermano Fernando como presuntos líderes de la organización criminal Los Primos, dedicada al huachicol fiscal.

Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quien ocupó el cargo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La defensa reiteró que las presuntas irregularidades constan en el expediente judicial y pidió que se respeten las resoluciones de los jueces.

“Hacemos un llamado respetuoso y firme para que se garantice el cumplimiento de las resoluciones judiciales, el acceso a la información ordenada y el respeto irrestricto a los derechos humanos y al debido proceso”, concluyó el despacho.

