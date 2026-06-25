Festejos por triunfo de México dejan 22 detenidos en CDMX

Los festejos dejó un saldo de 22 personas detenidas por reventa de boletos, robos, narcomenudeo e intentos de ingresar de manera irregular al estadio

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La celebración por la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó con un saldo de 22 personas detenidas en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que desplegó un amplio operativo antes, durante y después del encuentro.

El dispositivo de vigilancia se concentró en el Estadio Ciudad de México, sede del partido, así como en el Zócalo, Paseo de la Reforma y otros espacios públicos donde miles de aficionados siguieron el encuentro en pantallas gigantes.

#BoletínSSC | #DISPOSITIVO | #SeguridadMundial | La #SSC realizó un operativo de seguridad, prevención, proximidad y vialidad, para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y turistas que disfrutaron el partido de futbol entre las selecciones de #Chequia… pic.twitter.com/dO1zDRLOBA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 25, 2026

Reventa, robos y accesos irregulares

La SSC detalló que 14 personas, 12 hombres y dos mujeres, fueron detenidas por su presunta participación en la reventa de boletos. Todos quedaron a disposición de un juez cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Además, un hombre de 35 años fue arrestado luego de que cámaras del sistema de videovigilancia lo captaran con cinco teléfonos celulares cuya propiedad no pudo acreditar.

En otro hecho, cinco hombres y tres mujeres fueron asegurados cuando presuntamente intentaban ingresar al Estadio Ciudad de México haciéndose pasar por personal de control de accesos, aunque no contaban con acreditaciones oficiales.

Detienen a presunto narcomenudista

Durante el operativo en Paseo de la Reforma, policías detuvieron a un hombre de 46 años que portaba 98 dosis de un aparente narcótico, además de un teléfono celular.

Mientras tanto, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde miles de personas celebraron el triunfo de la Selección Mexicana, un hombre y una mujer fueron arrestados por el presunto robo de teléfonos celulares.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más de 800,000 personas presenciaron el partido desde el Fan Fest instalado en el Zócalo, los festivales futboleros organizados en distintos puntos de la capital y las pantallas gigantes colocadas sobre Paseo de la Reforma.

El operativo de seguridad incluyó vigilancia preventiva, orientación a los asistentes y monitoreo permanente para atender cualquier incidente durante la jornada.

Como parte del dispositivo especial, la Policía Turística brindó 99 servicios de traducción a visitantes nacionales y extranjeros.

De ellos, 95 fueron en inglés, dos en japonés, uno en francés y uno en ruso, además de ofrecer orientación y acompañamiento a turistas.

La Brigada de Vigilancia Animal también instaló dos puntos de hidratación para mascotas, donde atendió a 20 perros e informó a 1,248 personas sobre bienestar animal y tenencia responsable.

La SSC informó que el operativo continuó una vez concluido el encuentro, especialmente en el corredor que conecta el Ángel de la Independencia con el Monumento a la Revolución, donde miles de aficionados celebraron el triunfo de la Selección Mexicana bajo resguardo de elementos de la Policía Metropolitana.

Además, las autoridades señalaron que el despliegue permitió mantener vigilancia en las principales zonas de concentración y atender los incidentes registrados durante los festejos.