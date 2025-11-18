Cerrar X
javier_duarte_sheinbaum_2d3685cd58
Nacional

FGR buscará impedir la libertad anticipada de Javier Duarte

La FGR tiene preparado presentar durante la audiencia de este miércoles a seis testigos, con el objetivo de impedir la liberación anticipada del exgobernador

  • 18
  • Noviembre
    2025

Este miércoles se llevará a cabo una audiencia que podría definir el futuro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien podría salir de prisión después de estar casi ocho años recluido después de su captura en Guatemala.

Para esto, la Fiscalía General de la República tiene preparado presentar durante la audiencia a seis testigos, con el objetivo de impedir la liberación anticipada del exgobernador, quien ya ha completado el 95% de su sentencia por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Esta audiencia, que estaba programada originalmente para el pasado 11 de noviembre, fue reprogramada para este miércoles debido a que la FGR no presentó a sus testigos.

Fue en abril de 2017 que el expriista fue detenido en Guatemala y en julio de ese mismo año fue extraditado. Un año después se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años de prisión, los cuales se cumplirán en abril de 2026.

Pese a que su condena termina en abril del siguiente año, su defensa legal busca su libertad anticipada, para que, de este modo, Javier Duarte salga cinco meses antes de cumplir la totalidad de su sentencia original.

La audiencia de este miércoles estará a cargo de la jueza Angela Zamorano Herrera en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Para dicha audiencia, su equipo legal ya incorporó a otros testigos para intentar demostrar que el exgobernador ha cumplido con casi la totalidad de su condena, que ha mantenido buen comportamiento y que participa en un plan de actividades con un enfoque a la reintegración en la sociedad.

Actualmente, la Fiscalía General de la República busca frenar que Javier Duarte recupere su libertad de forma anticipada, para lo cual citó a seis testigos más.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_javier_duarte_48b0cfeb9c
Posponen resolución de Javier Duarte para este viernes
Captura_12161a43db
FGR presiona para frenar la libertad anticipada de Javier Duarte
escena_alicia_villarreal_cruz_n_8a1754e6b3
Vinculan a exesposo de Alicia Villarreal por violencia familiar
publicidad

Últimas Noticias

escena_vin_diesel_e0947cc3e1
Juez desestima demanda contra Vin Diesel por agresión sexual
deportes_pedro_martinez_tigres_femenil_7d57cc68db
'No perderé la oportunidad de ser campeón': Pedro Martínez
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_37_36_PM_30539362f1
Coahuila concluye el año con su feria del empleo número 20
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×