FGR asegura 16 máquinas tragamonedas tras operativo en Hidalgo

Autoridades federales aseguraron 16 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, un sistema de videovigilancia y un inmueble durante un cateo en Hidalgo

Autoridades federales aseguraron 16 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo y equipo de videovigilancia durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Plan de Ayala, en el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación relacionada con la presunta operación de juegos de azar sin los permisos correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, la intervención se realizó después de que una denuncia ciudadana alertó sobre la posible existencia de un establecimiento donde operaban máquinas tragamonedas de manera irregular.

Con base en los elementos obtenidos durante la investigación, un agente del Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo la orden judicial para llevar a cabo el cateo.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR.

El operativo contó con la participación de personal de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados de la FGR.

Asimismo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional brindaron apoyo para la seguridad y resguardo del perímetro durante la ejecución del cateo.

La presencia de las fuerzas federales permitió desarrollar la intervención sin incidentes.

Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República en Hidalgo, instancia que continuará con las indagatorias.

Además, la autoridad federal busca determinar si existieron violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como establecer las posibles responsabilidades de quienes operaban o administraban el establecimiento.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas derivado de este operativo, mientras la carpeta de investigación permanece abierta.