Nacional

FGR pide detener a contralmirante ligado a huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar)

  • 05
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de la República solicitó a la jueza de control Nancy Selene Hidalgo Pérez librar una nueva orden de aprehensión contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien volvió a ausentarse de la audiencia a la que estaba citado este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal. 

El mando naval está señalado como uno de los cerebros de la red de “huachicol fiscal”, con cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Ministerio Público Federal del caso pidió el mandamiento judicial para capturar a Farías Laguna, luego de que ni el imputado ni su defensa se presentaran. Tras la negativa de amparo contra su captura, Farías Laguna es prófugo de la justicia.

Corresponde a la jueza Hidalgo Pérez resolver en las próximas horas si la petición de la FGR está debidamente fundada y motivada para girar la nueva orden de captura.

En dos ocasiones la audiencia se reprogramó; nuevamente el imputado no acudió.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la FGR acusa a Farías Laguna —sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán— de encabezar una organización criminal integrada por marinos y agentes aduanales que traficaba combustible mediante buques tanque.

Con información de Salvador Maceda


