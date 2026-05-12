Argentina frena deportación de Farías Laguna; va extradición

Las autoridades de Argentina resolvieron no entregar a México por la vía de deportación o expulsión al contralmirante Roberto Farías Laguna, por lo que comenzó a correr el plazo legal para que el gobierno mexicano formalice su solicitud de extradición y busque llevarlo ante la justicia nacional por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

FGR prepara solicitud formal de extradición

De acuerdo con fuentes federales, la Fiscalía General de la República (FGR) ya prepara la petición formal para solicitar a las autoridades argentinas la extradición de Farías Laguna, trámite que deberá concretarse antes del próximo 28 de junio a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dentro del periodo establecido para su traslado.

Mientras tanto, sigue vigente el plazo de 60 días para concretar su presentación ante el juez que lo requiere en México por presuntos delitos vinculados con operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos.

Tras su captura en territorio argentino, Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, promovió una solicitud de asilo político bajo el argumento de que en México no existen garantías para enfrentar un proceso judicial imparcial.

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público Federal sostuvieron que tanto Roberto como su hermano Fernando Farías Laguna, señalados como presuntos operadores de una red de huachicol fiscal con presencia en aduanas marítimas, enfrentan acusaciones respaldadas por pruebas sólidas y suficientes, por lo que rechazaron que se trate de “chivos expiatorios”.

Red de huachicol fiscal bajo investigación

Las investigaciones apuntan a que ambos habrían encabezado un esquema de tráfico ilegal de hidrocarburos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con posibles conexiones en puertos y estructuras aduanales.

Autoridades también vinculan con esta red las recientes detenciones realizadas en Nuevo León relacionadas con Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, como parte de un entramado mayor de contrabando de combustibles.

Dentro de las indagatorias, también se revisa información sobre una reunión entre el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que supuestamente se expuso el presunto involucramiento de mandos navales en el tráfico de hidrocarburos por vía marítima, aunque no se formalizó denuncia alguna ni se ha requerido hasta ahora la comparecencia del exfuncionario.

Paralelamente, las autoridades retomaron las investigaciones por el asesinato de Héctor Nemesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido en julio de 2024, en una fecha que coincide con el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, presuntamente a manos de Joaquín Guzmán López.

Comentarios