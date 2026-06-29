IMSS entregará a FGR toda la información del caso Guardería ABC

Claudia Sheinbaum confirmó que el IMSS deberá entregar a la Fiscalía General de la República toda la información disponible sobre el caso de la Guardería ABC

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La reapertura de la investigación sobre el incendio de la Guardería ABC obligará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a entregar toda la información que requiera la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que el caso debe seguir investigándose.

La mandataria federal explicó que la Fiscalía reinició las indagatorias después de que la Corte rechazara que el expediente quedara cerrado por prescripción, por lo que ahora corresponde al IMSS colaborar plenamente con las autoridades.

"La Fiscalía inició nuevamente la investigación. Supuestamente ya había cerrado el caso porque había prescrito, pero la Suprema dice que seguirá investigando. A partir de ahí la Fiscalía inicia una nueva investigación y lo que pida la Fiscalía, que esté sobre todo en manos del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues debe entregarse", declaró.

Sheinbaum señaló que fue la consejera jurídica Ernestina Godoy quien le informó sobre la decisión de la FGR de retomar el caso, derivada del criterio emitido por la Suprema Corte.

Insistió en que cualquier documento, expediente o prueba bajo resguardo del IMSS deberá ponerse a disposición del Ministerio Público para fortalecer las investigaciones.

"Lo que pida la Fiscalía... debe entregarse, si es que no se tiene toda la información", afirmó.

Cabe recordar que el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de 49 niñas y niños fallecidos, además de más de un centenar de menores lesionados o afectados por la inhalación de humo y gases tóxicos.

Critica modelo de guarderías subrogadas

Sostuvo que la tragedia fue consecuencia del esquema de subrogación de guarderías implementado durante los gobiernos anteriores, cuando el IMSS dejó de construir y operar directamente estos centros para delegar el servicio a particulares.

Explicó que, a diferencia de las guarderías administradas por el Seguro Social, las subrogadas operaban con menores controles de seguridad y protección civil.

"El IMSS le pagaba a un privado y el privado se encargaba de cuidar niños. ¿En qué lugares? Cualquier lugar. Y eso, entre otras cosas, llevó lamentablemente a la tragedia de la Guardería ABC", señaló.

Añadió que durante el periodo neoliberal prevaleció la idea de privatizar diversos servicios públicos, incluido el sistema de salud, mediante contratos con particulares.

Como contraste, Sheinbaum destacó que el Gobierno federal impulsa un nuevo esquema con los Centros de Educación y Cuidados Infantiles, que serán administrados directamente por el IMSS.

Indicó que el objetivo es construir 1,000 centros en todo el país bajo una normatividad más estricta en materia de seguridad y protección para niñas y niños.

"Ahora los centros de educación y cuidados infantiles son del IMSS, no se subrogan. Van a ser mil centros y estarán operados por el propio Instituto, con una normatividad muy fortalecida para la protección de las niñas y los niños", afirmó.

"La Fiscalía tiene que llegar a las últimas consecuencias": Sheinbaum

La mandataria también criticó el modelo de privatización aplicado en administraciones pasadas, al señalar que permitió la participación de empresas vinculadas con actores políticos y generó prácticas de corrupción y nepotismo.

Recordó que entre los socios de la Guardería ABC figuraban familiares de personajes políticos, situación que, dijo, evidenció las deficiencias del sistema.

"La Fiscalía tiene que llegar a las últimas consecuencias en este caso", enfatizó.

Reiteró que el Gobierno federal colaborará con las autoridades ministeriales para que la investigación continúe y se esclarezcan plenamente las responsabilidades por una de las mayores tragedias infantiles registradas en México.