La Fiscalía del Distrito Sur de California solicitó cerrar una de las acusaciones federales que mantenía abierta contra Ismael 'El Mayo' Zambada

Inicio / Nacional / Fiscalía de San Diego busca retirar cargos contra 'El Mayo'

Ismael “El Mayo” Zambada comenzó a enfrentar el cierre definitivo de los procesos penales que aún permanecían abiertos en su contra en Estados Unidos.

Apenas una semana después de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, la Fiscalía del Distrito Sur de California solicitó desechar de manera permanente una acusación federal que seguía vigente desde 2014.

La petición fue presentada ante una corte federal de San Diego bajo el argumento de que ya no existe necesidad de mantener activo un proceso paralelo contra un hombre que pasará el resto de su vida en prisión.

Consideran innecesario mantener el expediente

El documento fue firmado por los fiscales Adam Gordon y Matthew J. Sutton, quienes solicitaron el cierre del caso “en aras de la justicia”.

La solicitud se sustenta en que Zambada ya recibió una condena definitiva en el Distrito Este de Nueva York, por lo que continuar con otra causa penal federal carece de sentido práctico.

Si el juez aprueba la petición, la acusación quedará cerrada de forma permanente y no podrá reactivarse en el futuro.

Dicha medida no representa ningún beneficio legal para el capo sinaloense ni modifica la cadena perpetua que actualmente enfrenta.

Además, el trámite ocurrió apenas siete días después de que el juez Brian Cogan sentenciara a Zambada a pasar el resto de su vida en prisión y le impusiera además una orden de decomiso por $15 mil millones de dólares, la cifra más alta reclamada a un narcotraficante mexicano.

Durante el proceso, la fiscalía recordó que el fundador del Cártel de Sinaloa acumuló al menos 16 acusaciones federales en distintos tribunales estadounidenses durante las últimas dos décadas.

También analizan dónde cumplirá la condena

Mientras avanzan los cierres de expedientes pendientes, continúa la discusión sobre el lugar donde Zambada cumplirá su condena.

El juez Cogan recomendó que sea trasladado a una instalación médica federal debido a su edad y a los problemas de salud expuestos por la defensa.

Durante la audiencia, el juzgador señaló que el narcotraficante presenta limitaciones físicas y signos de deterioro cognitivo que requieren atención especializada, sin embargo la decisión final corresponde al Buró Federal de Prisiones.

Por ahora, Zambada permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.