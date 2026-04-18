FMF sanciona a Sergio Bueno por conducta contra árbitra

La Federación Mexicana de Fútbol informó la sanción al director técnico del Club Mazatlán, Sergio Bueno, tras determinar que incurrió en una conducta “impropia” durante un partido de la Jornada 14 hacia la árbitra Katia Itzel García.

De acuerdo con el comunicado, la medida incluye una multa económica, además de la obligación de realizar horas de labor social enfocadas en la promoción de la equidad de género. También deberá cumplir un partido de suspensión.

"Las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinaron que el director técnico del Club Mazatlán FC, Sergio Bueno, incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes", se lee en el comunicado.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/4wu17Vsds5 — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 18, 2026

Hechos durante el partido

El incidente ocurrió durante el encuentro entre Pumas y Mazatlán, cuando el entrenador fue expulsado por el cuerpo arbitral.

Según testimonios citados, tras la expulsión, el técnico habría expresado comentarios considerados machistas hacia la árbitra, lo que detonó posteriormente la investigación disciplinaria.

Las Comisiones de Diversidad y Género, junto con la Comisión Disciplinaria de la FMF, concluyeron que el entrenador violó protocolos y reglamentos vigentes, lo que motivó la sanción.

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La Federación también emitió un apercibimiento formal al director técnico respecto a su conducta futura.

Reacción institucional

El caso generó reacciones de organismos como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que pidió una investigación estricta y la implementación de criterios más claros contra conductas discriminatorias en el fútbol.

El hecho ocurre en un contexto donde la árbitra Katia Itzel García ha sido reconocida como una de las representantes mexicanas rumbo a competencias internacionales, incluido el Mundial de 2026.

La Federación reiteró su compromiso con la aplicación estricta de sus reglamentos y con la promoción de valores de respeto, inclusión y equidad en el fútbol mexicano.

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