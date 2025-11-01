Cerrar X
Nacional

Fortalecen Servicio Exterior con enfoque feminista y paritario

El canciller Juan Ramón de la Fuente, afirmó que el Servicio Exterior Mexicano (SEM) se ha fortalecido con acciones alineadas a la Política Exterior Feminista

  • 01
  • Noviembre
    2025

El canciller Juan Ramón de la Fuente, afirmó que el Servicio Exterior Mexicano (SEM) se ha fortalecido con acciones alineadas a la Política Exterior Feminista impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de seguir defendiendo a los connacionales y los principios constitucionales.

Durante un encuentro con los becarios de la nueva generación del SEM, el primero de la actual administración, De la Fuente destacó que se han adoptado acciones afirmativas para lograr una mayor equidad de género, favoreciendo el ingreso de más mujeres a la diplomacia mexicana.

Informó que actualmente dos terceras partes de las y los titulares de las representaciones de México en el exterior pertenecen al SEM, con 107 de 162 miembros formados en la institución.

El canciller subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre los diplomáticos de carrera y las designaciones externas, al considerar que esa combinación fortalece la política exterior del país.

En materia de movilidad, resaltó que en el último año se concretó la rotación de 228 miembros del servicio, además de 92 cursos impartidos en el Instituto Matías Romero, en los que participaron más de dos mil personas.

Acompañado por el director del instituto, Juan José Bremer, el canciller exhortó a los 100 becarios presentes, 66 mujeres y 34 hombres, a sentirse orgullosos de formar parte de la primera generación del SEM bajo el gobierno de la primera presidenta de México y los llamó a ejercer su labor con profesionalismo y compromiso.

Bremer destacó que el fortalecimiento del servicio exterior se da en un contexto de grandes desafíos internacionales y detalló que la etapa actual del concurso incluye prácticas consulares, talleres y conferencias orientadas a la formación integral de los futuros diplomáticos.


