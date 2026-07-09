México y Chile fortalecen cooperación bilateral y comercial

Cancilleres de ambos países refrendaron su compromiso de ampliar la cooperación política, económica y comercial, además de fortalecer la Alianza del Pacífico

Los gobiernos de México y Chile acordaron fortalecer su relación bilateral y consolidar la cooperación en el marco de la Alianza del Pacífico, durante un encuentro celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con motivo del vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE).

En la reunión participaron el canciller Roberto Velasco Álvarez y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, quienes reiteraron su compromiso de profundizar el diálogo político entre ambas naciones. La SRE destacó que el Acuerdo de Asociación Estratégica, vigente desde enero de 2006, se mantiene como el principal instrumento de cooperación bilateral.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de fortalecer la Alianza del Pacífico, cuya Presidencia Pro Tempore está a cargo de México, y celebraron la modernización del Tratado de Libre Comercio entre los dos países, al considerar que favorecerá el intercambio económico y comercial.

La Cancillería mexicana señaló que el encuentro permitió renovar los lazos históricos de amistad entre México y Chile, así como reafirmar los valores compartidos y los intereses comunes que han distinguido la relación bilateral.