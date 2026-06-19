Fuerza Aérea se luce en el cielo en México vs Corea del Sur

La Fuerza Aérea Mexicana realizó un despliegue aéreo con estela tricolor y una bandera monumental durante el partido México vs Corea del Sur

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La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) protagonizó un espectáculo aéreo durante el acto protocolario previo al partido entre México y Corea del Sur, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, al sobrevolar el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco.

El despliegue formó parte de la ceremonia oficial antes del encuentro, donde pilotos militares realizaron maniobras que resaltaron la identidad nacional ante miles de asistentes y millones de espectadores.

Durante la ceremonia, tres aeronaves T-6C+ Texan II realizaron sobrevuelos simultáneos sobre el recinto, dejando una estela de humo en colores verde, blanco y rojo que cubrió el cielo del estadio.

El cielo de Zapopan se vistió de tricolor.



En el marco del partido de la Copa Mundial de Futbol 2026, México vs. Corea del Sur, realizado el 18 de junio de 2026 en el estadio Guadalajara en Zapopan, Jalisco, la Escuadrilla Acrobática “Águilas Aztecas” de la Fuerza Aérea Mexicana… pic.twitter.com/AUY9fc3QK7 — @Defensamx (@Defensamx1) June 19, 2026

Las maniobras coincidieron con la entonación del Himno Nacional Mexicano, reforzando el simbolismo patriótico del evento deportivo.

Bandera monumental en el aire

Como parte del despliegue, un helicóptero EC-725 Cougar portó una bandera monumental de México, escoltado por un UH-60 Black Hawk de la Guardia Nacional, completando el espectáculo en el firmamento.

El paso de las aeronaves marcó uno de los momentos más destacados de la ceremonia previa al encuentro internacional.

Las maniobras evidenciaron la disciplina, coordinación y nivel de adiestramiento de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, así como su vocación de servicio.

Asimismo, el despliegue reflejó las capacidades humanas y tecnológicas de la Secretaría de la Defensa Nacional en operaciones aéreas y dispositivos de seguridad.

La participación de la FAM, el Ejército y la Guardia Nacional en este evento deportivo también fortaleció el vínculo de cercanía con la sociedad mexicana y la comunidad internacional.

El espectáculo aéreo se consolidó como un elemento de identidad nacional dentro de un escenario de relevancia global como la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.