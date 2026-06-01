Gerardo Mérida comparece en EUA; jueza afirma evidencia abundante

El exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció ante un tribunal federal en Nueva York tras ser señalado de cometer diversos delitos relacionados con el narcotráfico.

Como parte de su segunda audiencia preliminar, se abordó el intercambio de evidencia entre las autoridades del tribunal federal en Nueva York y sus abogados de defensa.

Tras esto, la jueza federal Katherine Polk calificó la cantidad de pruebas como "abundante", mientras que los testigos que fungirán un importante papel en el juicio vendrían "en olas".

De acuerdo con diversos medios, el exsecretario entró encadenado de pies y manos y su audiencia contaba con la función de establecer el periodo de juicio expedito sin violar la ley.

Al concluir el procedimiento, la juzgadora ordenó que ambas partes vuelvan a reunirse el próximo 4 de agosto.

¿Cuáles son las acusaciones en contra del exsecretario Gerardo Mérida?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya y ocho funcionarios más, se encuentran involucrados en delitos relacionados con narcotráfico, producción y trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde

México a los Estados Unidos, así como protección a operaciones criminales.

Según las autoridades estadounidenses, Mérida Sánchez recibió sobornos del grupo delictivo "Los Chapitos" para alertarlos sobre posibles despliegues por parte de las fuerzas federales mexicanas.

"En el desempeño de ese cargo, SÁNCHEZ era responsable de supervisar a la Policía Estatal de Sinaloa y de nombrar al director de la Policía Estatal de Sinaloa. Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, SÁNCHEZ recibió sobornos de los Chapitos y, a cambio, proporcionó a los Chapitos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas"

Tras estas acusaciones, el exsecretario se entregó de manera voluntaria por la garita de Nogales para quedar bajo el resguardo de los US Marshals tras comparecer el 12 de mayo y ser trasladado hacia Nueva York.

Durante la primera comparecencia, Mérida Sánchez se declaró no culpable de los cargos federales que enfrenta. Sin embargo, su defensa trabaja en negociar un acuerdo de culpabilidad para convertirse en testigo protegido del Gobierno de Estados Unidos.

Gerardo Mérida será testigo para el gobierno de EUA

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el exmilitar Gerardo Mérida Sánchez, se presentó este viernes 15 de mayo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, donde se declaró no culpable de tres cargos federales relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego.

A pesar de la declaración inicial, medios nacionales y expertos en materia jurídica señalan que la comparecencia ante la jueza federal Sarah Netburn es un trámite procesal regular. Todo apunta a que el exfuncionario busca negociar un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses tras haberse entregado voluntariamente.

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