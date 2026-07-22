Gobierno de Tamaulipas debe investigar sobre caso Dafne: CSP

Su muerte conmovió a todo el país, por lo que las autoridades comenzaron con las acciones correspondientes para contar con el contexto de lo ocurrido

Ante los recientes hechos ocurridos este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que deberá ser el Gobierno de Tamaulipas quien se encargue de las investigaciones correspondientes a la muerte de la adolescente Dafne ocurrida en la Academia Militarizada Marina Doenitz con sede en Ciudad Madero.

Durante la conferencia matutina impartida desde el Estado de México, la mandataria federal afirmó que deberá hacerse justicia a través de las indagatorias correspondientes, debido a que la institución, aunque es militarizada, no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros".

El hecho se registró durante este fin de semana, cuando la menor de 13 años se encontraba dentro de la escuela militarizada y sus padres fueron notificados sobre su fallecimiento durante los primeros días de un curso impartido por la institución.

Su muerte conmovió a todo el país, por lo que las autoridades comenzaron con las acciones correspondientes para contar con el contexto de lo ocurrido, debido a que familiares de la menor denunciaron que su cuerpo contaba con lesiones de consideración, las cuales no concordaban con la versión compartida por las autoridades educativas.

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Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas afirmó que cuentan con los avances correspondientes a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos de Homicidio Doloso contra las Mujeres con el fin de que se integre una versión sólida para cualquier resolución.

Afirma Fiscalía que caso Dafne avanza con pruebas sólidas

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que la investigación por la muerte de Dafne, la menor que falleció durante un campamento de verano en un colegio particular con formación militarizada al sur del estado, registra avances que permitirán a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos de Homicidio Doloso contra las Mujeres emitir una determinación con base en las pruebas recabadas.