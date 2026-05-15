Gerardo Mérida será testigo para el gobierno de EUA
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se declaró no culpable de tres cargos federales ante una corte de Nueva York en Manhattan
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Mayo
2026
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el exmilitar Gerardo Mérida Sánchez, se presentó este viernes 15 de mayo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, donde se declaró no culpable de tres cargos federales relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego.
A pesar de la declaración inicial, medios nacionales y expertos en materia jurídica señalan que la comparecencia ante la jueza federal Sarah Netburn es un trámite procesal regular. Todo apunta a que el exfuncionario busca negociar un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses tras haberse entregado voluntariamente.
Según confirmó el Gabinete de Seguridad, Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo procedente de Hermosillo, Sonora. El exmilitar cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo la custodia de los US Marshals para ser trasladado de inmediato a Nueva York.
Los dos escenarios legales de Mérida Sánchez
Al no haberse oficializado aún un pacto con el Departamento de Justicia, el exmando policial enfrenta dos posibles rutas legales:
1. Acuerdo de culpabilidad (Plea Deal): Es el mecanismo más común en el sistema federal de EE. UU. Implica que el acusado acepte la culpabilidad de cargos menores a cambio de que los fiscales retiren las acusaciones más graves. Si Mérida aporta testimonios o evidencia clave contra terceros (figura conocida como substantial assistance), podría obtener una reducción significativa de su condena.
2. Juicio Federal: De no concretarse el acuerdo, el exsecretario iría a juicio, donde los fiscales de Nueva York deberán demostrar, más allá de toda duda razonable, que facilitó las operaciones de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Un veredicto de culpabilidad en esta instancia eliminaría su margen de negociación, exponiéndolo a décadas de prisión o a la cadena perpetua.
El exfuncionario estatal permanece bajo prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, el mismo penal federal donde se encuentran recluidos capos como Ismael "El Mayo" Zambada y Néstor Isidro Pérez, alias "El Nini". Su próxima audiencia quedó fijada para el próximo 1 de junio.
El expediente y los cargos en su contra
La acusación formal, presentada el pasado 29 de abril en Nueva York, imputa a Gerardo Mérida Sánchez tres cargos criminales:
Asociación delictuosa para la importación de narcóticos: Vinculado al tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia territorio estadounidense.
Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de un delito de tráfico de drogas.
Conspiración para portar dicho armamento de alto poder.
Red de funcionarios bajo la lupa
El expediente judicial de la Corte de Manhattan revela que Mérida Sánchez no es el único excolaborador del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo investigación. En el mismo documento figura Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal, de quien se reporta que también habría viajado a Estados Unidos con la intención de buscar un acuerdo con las agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas.
En la misma causa penal aparece el expolicía Juan Valenzuela, alias “Juanito”, quien a diferencia de los exfuncionarios, enfrenta dos cargos adicionales por su presunta colaboración en el asesinato de un informante de la DEA.
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