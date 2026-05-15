Gerardo Mérida será testigo para el gobierno de EUA

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el exmilitar Gerardo Mérida Sánchez, se presentó este viernes 15 de mayo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, donde se declaró no culpable de tres cargos federales relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego.

A pesar de la declaración inicial, medios nacionales y expertos en materia jurídica señalan que la comparecencia ante la jueza federal Sarah Netburn es un trámite procesal regular. Todo apunta a que el exfuncionario busca negociar un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses tras haberse entregado voluntariamente.

Según confirmó el Gabinete de Seguridad, Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo procedente de Hermosillo, Sonora. El exmilitar cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo la custodia de los US Marshals para ser trasladado de inmediato a Nueva York.

Los dos escenarios legales de Mérida Sánchez

Al no haberse oficializado aún un pacto con el Departamento de Justicia, el exmando policial enfrenta dos posibles rutas legales:

1. Acuerdo de culpabilidad (Plea Deal): Es el mecanismo más común en el sistema federal de EE. UU. Implica que el acusado acepte la culpabilidad de cargos menores a cambio de que los fiscales retiren las acusaciones más graves. Si Mérida aporta testimonios o evidencia clave contra terceros (figura conocida como substantial assistance), podría obtener una reducción significativa de su condena.

2. Juicio Federal: De no concretarse el acuerdo, el exsecretario iría a juicio, donde los fiscales de Nueva York deberán demostrar, más allá de toda duda razonable, que facilitó las operaciones de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Un veredicto de culpabilidad en esta instancia eliminaría su margen de negociación, exponiéndolo a décadas de prisión o a la cadena perpetua.