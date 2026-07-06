Gilda Lozoya promueve nuevo amparo contra orden de aprehensión

Para que la medida cautelar surta efectos, la quejosa deberá cubrir una garantía de 29 mil pesos en un plazo de cinco días

Gilda Susana Lozoya Austin promovió un nuevo juicio de amparo contra actos privativos de la libertad, una orden de aprehensión y de presentación en su contra, luego de obtener la libertad condicional dentro del proceso penal que enfrenta por el caso Agronitrogenados.

La hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, es investigada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el supuesto lavado de 3.4 millones de dólares que, según la Fiscalía General de la República (FGR), habrían sido entregados como soborno por el empresario Alonso Ancira para concretar la compra de Agronitrogenados por parte de Pemex en 2012.

Juez concede suspensión provisional dentro del amparo

El recurso de amparo fue presentado el pasado 1 de julio, el mismo día en que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al arribar en un vuelo procedente de Ámsterdam. El juez Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Carlos Alberto Rico Mondragón, le concedió la suspensión provisional.

Para que la medida cautelar surta efectos, la quejosa deberá cubrir una garantía de 29 mil pesos en un plazo de cinco días. Además, el juzgador fijó para el 10 de julio la audiencia incidental y para el 12 de agosto la audiencia constitucional, en las que resolverá si concede la suspensión definitiva.

En su resolución, el juez precisó que, si las órdenes reclamadas corresponden a un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, la suspensión únicamente impedirá que permanezca privada de la libertad sin quedar a disposición del juez de amparo respecto de ese derecho, aunque el proceso penal continuará ante la autoridad competente.

En caso de que los actos reclamados estén relacionados con un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, la suspensión tendrá como efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, siempre que la imputada comparezca ante las autoridades judiciales cada vez que sea requerida.

El viernes pasado, durante la audiencia inicial, la FGR imputó formalmente a Gilda Susana Lozoya por presuntamente haber conocido y participado en operaciones para ocultar el origen ilícito de los recursos que, de acuerdo con la investigación, recibió su hermano como parte de un esquema de sobornos.

Continuará el proceso en libertad condicional

No obstante, la jueza de control Nora Ileana García Peralta determinó que la imputada enfrentara el proceso en libertad condicional al considerar que la Fiscalía no acreditó haber agotado las diligencias necesarias para localizarla durante los últimos años ni justificó la imposición de la prisión preventiva.

La juzgadora resolvió que la detención fue legal, pero pospuso para este martes la audiencia en la que definirá si Gilda Susana Lozoya es vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.