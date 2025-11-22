Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T093633_547_ff1663f3dd
Nacional

Gobernación y Michoacán avanzan en proyecto de metrobús

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo una reunión virtual con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y representantes del sector transportista

  • 22
  • Noviembre
    2025

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo una reunión virtual con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y representantes del sector transportista para revisar los avances del proyecto del metrobús en Morelia.

Rodríguez Velázquez anunció que, como parte del Plan Michoacán, a partir del lunes comenzarán las visitas de las ferias del bienestar en distintas regiones del estado.

En la sesión participaron también el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, así como funcionarios federales y estatales.

La secretaria informó del encuentro a través de sus redes sociales, donde destacó el trabajo coordinado para impulsar la movilidad y los programas de apoyo en Michoacán.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_19_at_4_40_45_PM_2_05f62c69cf
Accidente en libramiento Óscar Flores Tapia deja dos heridos
ethdftrh_6515b10265
Rosa Icela se suma a condenas por homicidio de alcalde de Uruapan
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
EH_DOS_FOTOS_2025_11_23_T151925_245_1b7ecb326b
Vinculan a proceso a joven por abuso de menor en Coahuila
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×