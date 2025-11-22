Gobernación y Michoacán avanzan en proyecto de metrobús

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo una reunión virtual con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y representantes del sector transportista para revisar los avances del proyecto del metrobús en Morelia.

Nos reunimos con el gobernador de #Michoacán, @ARBedolla, y transportistas para avanzar en el proyecto del metrobús de Morelia. También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las #FeriasDelBienestar como parte del #PlanMichoacán. 🇲🇽… pic.twitter.com/BXvRrz1REp — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 21, 2025

Rodríguez Velázquez anunció que, como parte del Plan Michoacán, a partir del lunes comenzarán las visitas de las ferias del bienestar en distintas regiones del estado.

En la sesión participaron también el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, así como funcionarios federales y estatales.

La secretaria informó del encuentro a través de sus redes sociales, donde destacó el trabajo coordinado para impulsar la movilidad y los programas de apoyo en Michoacán.

