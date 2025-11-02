Rosa Icela se suma a condenas por homicidio de alcalde de Uruapan

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su condena y profundo pesar tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado durante un evento público en el centro de la ciudad.

“Condenamos y lamentamos el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos. Confiamos en que las investigaciones del caso lleven a la justicia”, señaló la funcionaria federal en sus redes sociales.

Rodríguez indicó que el gobierno federal mantiene una estrecha coordinación con las autoridades estatales y municipales para esclarecer el crimen y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

La titular de Gobernación participó la mañana de este domingo en una reunión urgente del Gabinete de Seguridad, convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que también estuvieron presentes los secretarios de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como el comandante de la Guardia Nacional.

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el edil contaba con protección asignada desde diciembre de 2024, la cual fue reforzada en mayo de 2025, mediante la asignación de 14 elementos de la Guardia Nacional y dos vehículos oficiales, además de personal municipal de su confianza.

García Harfuch detalló que, de acuerdo con las primeras indagatorias, el arma utilizada en el ataque estaba relacionada con dos agresiones previas entre grupos delictivos que operan en la región.

Asimismo, indicó que no se descarta ninguna línea de investigación y que se analizan videos del C5 y de establecimientos cercanos para reconstruir los movimientos del agresor.

