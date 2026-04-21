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Nacional

Seis lesionados dados de alta tras ataque en pirámides: Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal mantiene atención integral a las víctimas del ataque en Teotihuacán

  • 21
  • Abril
    2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno de México mantiene una atención integral y permanente a las víctimas del ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria detalló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, personal de la dependencia y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se trasladó de inmediato tanto al sitio de los hechos como a hospitales.

“Tras tener conocimiento de lo sucedido, personal de la Secretaría de Gobernación… se trasladó de inmediato tanto a la zona arqueológica como a los hospitales, a fin de establecer comunicación y brindar atención a las víctimas y a sus familiares”, señaló.

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Siete personas atendidas; seis ya fueron dadas de alta

Rodríguez precisó que actualmente siete personas han requerido atención hospitalaria, de las cuales seis ya han sido dadas de alta, mientras que el equipo gubernamental permanece en contacto directo con cada caso.

“Continúan todavía hasta esta mañana siete personas en atención hospitalaria, seis de ellas ya han sido dadas de alta”, indicó.

Subrayó que la prioridad ha sido conocer el estado de salud de los afectados y garantizar su atención médica oportuna.

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Apoyo integral a víctimas y familiares

La titular de Segob explicó que la atención no se limita al ámbito médico, sino que incluye diversas acciones para apoyar a las víctimas y sus familias.

“Se contacta de manera directa a cada una de las personas afectadas y a sus familiares… a quienes se les transmite el mensaje de apoyo del Gobierno de México y de la presidenta”, afirmó.

Entre los apoyos brindados se encuentran:

  • Atención médica especializada
  • Hospedaje y alimentación, en caso necesario
  • Apoyo telefónico y comunicación con familiares
  • Asistencia jurídica
  • Enlace con consulados y embajadas

“Se atiende cualquier requerimiento, ya sea hospedaje, alimentación, telefonía o contacto con familiares aquí o en el extranjero”, detalló.

Coordinación con instituciones y consulados

La funcionaria destacó que existe coordinación con distintas dependencias para garantizar la atención integral, entre ellas el IMSS Bienestar, encabezado por el doctor Alejandro Svarch, así como la Secretaría de Cultura.

“Estuvimos en coordinación con el IMSS Bienestar… y con la Secretaría de Cultura, que estuvo desde el primer momento”, explicó.

Asimismo, se estableció comunicación con consulados y embajadas para dar seguimiento a los casos de víctimas extranjeras.

Rodríguez aseguró que el gobierno federal mantendrá el acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso de recuperación.

“Se asignó un acompañamiento permanente para la atención de cada una de las personas afectadas”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que se mantiene comunicación constante con familiares y autoridades, con el objetivo de garantizar que ninguna persona afectada quede sin atención tras este hecho.


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