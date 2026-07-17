Se reúne gobernador de NL con alcaldes y equipo cercano

La reunión fue en el municipio de General Terán, en la quinta de David Sánchez, cuñado del mandatario quien a su vez es alcalde de ese municipio

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió la tarde de este viernes con algunos de sus colaboradores, alcaldes y diputados más cercanos.

Según presentes, la reunión fue en el municipio de General Terán, en la quinta de David Sánchez, cuñado del mandatario quien a su vez es alcalde de ese municipio.

Asistieron integrantes del gabinete estatal

En una fotografía del encuentro aparecen los secretarios de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el de Medio Ambiente, Raúl Lozano; del Trabajo, Federico Rojas Veloqui; y de Participación Ciudadana, Daniel Acosta.

García aparece flanqueado por los alcaldes de Guadalupe, Héctor García, y de Salinas Victoria, Raúl Cantú.

Además de Sánchez, también acudieron los presidentes municipales de Pesquería, Francisco “Cisco” Esquivel, y de Cadereyta, Carlos “El Cuate” Rodríguez.

Los diputados asistentes fueron el federal, Miguel Ángel Sánchez, y los locales, Armando Gutiérrez y Baltazar Martínez, este último también dirigente de Movimiento Ciudadano en la entidad.