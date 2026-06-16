Asegura que su prioridad es Coahuila; no se descarta para 2030

Aunque reconoció sentirse orgulloso de ser mencionado entre las figuras políticas con proyección nacional rumbo a la elección presidencial de 2030, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que actualmente toda su atención está enfocada en Coahuila y en cumplir los compromisos asumidos con los ciudadanos del estado.

Luego de que diversos analistas políticos lo colocaran entre los perfiles de oposición con posibilidades de competir en el escenario nacional tras los resultados electorales obtenidos por el PRI en Coahuila, el mandatario afirmó que el reciente proceso electoral envió múltiples mensajes sobre el respaldo ciudadano a su proyecto de gobierno.

“Yo estoy concentrado en Coahuila. Tengo un gran compromiso con las y los coahuilenses y para lo otro falta tiempo”, señaló.

Jiménez consideró que la elección del pasado 7 de junio representó un refrendo al trabajo realizado por su administración y a la estrategia de colaboración entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno.

Aseguró que los ciudadanos valoraron factores como la seguridad, la estabilidad y el desarrollo que mantiene la entidad frente a la situación que enfrentan otras regiones del país.

“El trabajo en equipo siempre da mejores resultados. Cuando uno trabaja con honestidad, promueve la unidad y tiene proyecto, la gente prefiere eso antes que el odio, la división, la polarización o la mentira”, afirmó.

No obstante, el gobernador admitió que las menciones sobre una eventual aspiración presidencial generan satisfacción personal, al considerarlas una consecuencia de los resultados obtenidos durante su trayectoria política.

“Hay una gran satisfacción porque realmente fue un triunfo contundente y que te mencionen para cosas más grandes es algo de lo que me siento contento y orgulloso”, expresó.

Recordó que situaciones similares ocurrieron en otras etapas de su carrera política, cuando fue mencionado para cargos de mayor responsabilidad mientras se desempeñaba como regidor, diputado local o alcalde de Saltillo.

Finalmente, al ser cuestionado sobre una posible candidatura presidencial, retomó una frase que ha utilizado en otras ocasiones para responder a este tipo de escenarios.

“Como decimos, ni nos encartamos ni nos descartamos”, comentó.

Sin embargo, insistió en que por ahora su prioridad es mantener los resultados de Coahuila y continuar trabajando en las áreas de oportunidad que aún enfrenta el estado.

“Ahorita el cien por ciento de mi atención se llama Coahuila”, concluyó.

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