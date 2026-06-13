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Gobernadora de Sinaloa asegura que la Paola Gárate está protegida

La legisladora priista señaló que el acompañamiento ofrecido no implica vigilancia permanente, mientras continúan las investigaciones por la corona fúnebre.

  • 13
  • Junio
    2026

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró que la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, cuenta con medidas de protección por parte de autoridades estatales y federales, luego de que en días recientes fuera localizada una corona fúnebre frente a su domicilio en Culiacán.

El caso generó reacciones entre actores políticos y organismos de seguridad después de que la legisladora denunciara públicamente el hallazgo del arreglo funerario en la entrada de su vivienda, hecho que fue interpretado como un acto de intimidación. Diversas voces del PRI solicitaron una investigación inmediata y garantías para salvaguardar su integridad.

Gobierno estatal condena amenazas

Al ser cuestionada sobre el tema, Bonilla señaló que su administración reprueba cualquier amenaza o acto de intimidación contra servidores públicos. Indicó además que, aunque la diputada no había solicitado previamente protección al gobierno estatal, se determinó brindar acompañamiento mediante mecanismos coordinados con instancias federales.

La mandataria también llamó a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para que se desarrollen las investigaciones y se determine el origen de los hechos.

Paola Gárate cuestiona alcance de las medidas

Tras las declaraciones de la gobernadora, la legisladora priista informó que fue contactada por personal de la Guardia Nacional para conocer los alcances de la protección ofrecida. Sin embargo, señaló que las medidas no corresponden a un esquema permanente de vigilancia.

De acuerdo con Gárate, el acompañamiento se limitaría a traslados oficiales o a situaciones específicas consideradas de riesgo, por lo que expresó dudas sobre la efectividad de la estrategia para garantizar su seguridad de manera continua.

Exigen esclarecer los hechos

El hallazgo de la corona fúnebre ocurrió el pasado 10 de junio frente al domicilio de la diputada en Culiacán. Tras darse a conocer el incidente, dirigentes y legisladores del PRI exigieron que las autoridades federales y estatales esclarezcan lo ocurrido y sancionen a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre avances concretos en las investigaciones relacionadas con este caso.


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