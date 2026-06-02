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Nacional

Javier Corral desiste de impugnación contra Maru Campos

Esto sucede días después de que la gobernadora de Chihuahua compareciera en la Fiscalía General de la República con sede en CDMX por un doble citatorio

  • 02
  • Junio
    2026

Ante las acusaciones emitidas en contra de la gobernadora de Chihuahua, el senador Javier Corral anunció este martes que desistió sobre la impugnación presentada sobre su intento de detención ocurrido en agosto de 2024.

De acuerdo con un comunicado emitido por la firma Schütte & Delsol, el legislador compartió su decisión por redes sociales frente a lo que llamó una "distorsión informativa".

La firma aseguró que su cliente no contribuirá a la tergiversación del ejercicio de sus derechos en la campaña efectuada contra la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván, luego de que se acusara de ser víctima de persecución política. Sin embargo, mencionó que dichos delitos cometidos en su contra continuarán bajo investigación.

"Los diversos delitos cometidos en su contra con el actuar concertado e ilegal de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior, así como del poder ejecutivo del estado de Chihuahua, continúan bajo investigación ante la Fiscalía General de la República por las denuncias presentadas".

Según el legislador, esto se debe a una venganza política encabezada por Maru Campos, donde lo acusaba de diversos delitos como el desvío de recursos públicos que ascendía hasta los 98.6 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Chihuahua.

Esto sucede días después de que Maru Campos compareciera en las instalaciones de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México, donde enfrentaba un doble citatorio, incluido este caso.

Maru Campos comparece ante FGR por doble citatorio

Ante las acusaciones emitidas en su contra, la gobernadora de ChihuahuaMaru Campos, acudió este miércoles a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria federal acudió a las instalaciones de la Ciudad de México para cumplir con la requisición ante la apertura de dos carpetas de investigación por la muerte de agentes de la CIA en un accidente automovilístico, así como una indagatoria por presunto secuestro en agravio de Javier Corral

Aquí te presentamos la nota completa: Maru Campos comparece ante FGR por doble citatorio

 

 

 


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