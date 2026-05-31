EUA y Nueva Jersey acuerdan reanudar visitas en centro del ICE

La Administración de Donald Trump y el Estado de New Jersey alcanzaron un acuerdo para reanudar las visitas familiares en el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, ubicado en Newark, luego de varios días de protestas relacionadas con las condiciones de los detenidos.

La gobernadora, Mikie Sherrill, informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aceptó restablecer los encuentros entre los migrantes y sus familiares tras las exigencias realizadas por el gobierno estatal.

Reanudan visitas en Delaney Hall

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Sherrill explicó que las visitas limitadas se reanudaron este domingo al mediodía y que los horarios regulares quedarán restablecidos a partir de este lunes.

Asimismo, señaló que las fuerzas del orden apoyarán con el traslado y acompañamiento de las familias hacia las instalaciones para garantizar que el proceso se desarrolle de forma segura.

La gobernadora destacó que es fundamental evitar incidentes que puedan afectar tanto a los familiares como a los migrantes que permanecen dentro del centro de detención.

Persisten reclamos por condiciones de los detenidos

El centro Delaney Hall se ha mantenido en el centro de la polémica durante los últimos días debido a las protestas registradas en sus alrededores.

Parte de los aproximadamente 300 inmigrantes que permanecen detenidos en la instalación iniciaron una huelga de hambre para denunciar presuntas condiciones inhumanas dentro del recinto.

Ante esta situación, Sherrill reiteró su exigencia al DHS para que garantice atención médica adecuada, acceso a medicamentos y procesos transparentes para los detenidos.

También solicitó que se evite presionar a los migrantes para firmar documentos de deportación y pidió mayor claridad sobre las personas que permanecen bajo custodia en el centro.

Autoridades buscan evitar una escalada de las protestas

Las manifestaciones registradas durante el fin de semana generaron momentos de tensión entre activistas contrarios a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, simpatizantes de los agentes del ICE y elementos de seguridad.

Ante el incremento de la tensión, el alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó un toque de queda en la zona cercana al centro de detención.

La medida estará vigente entre las 21:00 y las 06:00 horas, permitiendo únicamente el acceso de vehículos autorizados a las inmediaciones de Delaney Hall.

Las autoridades estatales esperan que la reanudación de las visitas familiares contribuya a disminuir el conflicto y permita avanzar en una solución pacífica para los detenidos y sus familias.

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