Se siente sismo de magnitud 5.2 en Guerrero y CDMX

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la tarde de este viernes con epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico fue percibido en distintas zonas de la Ciudad de México, aunque no fue necesario activar la Alerta Sísmica mediante el sistema de altavoces de la capital, de acuerdo con información del C5.

Autoridades activan protocolos de monitoreo

Tras el sismo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.

La mandataria señaló que se estableció comunicación inmediata con autoridades municipales de las diferentes regiones del estado para evaluar posibles afectaciones y dar seguimiento a la situación.

Asimismo, elementos de Protección Civil estatal y municipal realizaron recorridos de inspección y verificación en diversos puntos para descartar riesgos derivados del movimiento.

Continúan labores de revisión

Las autoridades mantienen activos los protocolos de vigilancia y monitoreo, mientras continúan recabando información en las zonas cercanas al epicentro. También exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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