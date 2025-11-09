Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T083822_510_2b2b458569
Nacional

Grecia Quiroz dedica emotivo mensaje a su esposo asesinado

La recién nombrada alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió un emotivo mensaje en redes sociales dedicado a su esposo, Carlos Manzo Rodríguez

  • 09
  • Noviembre
    2025

La recién nombrada alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió un emotivo mensaje en redes sociales dedicado a su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado a balazos la noche del sábado 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos en el municipio michoacano.

“Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan. Te extraño tanto, Carlos, pero sé que sigues aquí conmigo”, escribió la edil en su cuenta de Facebook, donde también agradeció los años de vida compartidos.

“Gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad, por haber sido el mejor padre del mundo y por haber amado a nuestra familia”, escribió.

Quiroz asumió el cargo como presidenta municipal sustituta el pasado 5 de noviembre, tras la aprobación del Congreso de Michoacán, con 38 votos a favor de los 40 legisladores presentes.

El asesinato de Manzo Rodríguez generó indignación y protestas en Uruapan y otras zonas del estado. Las autoridades informaron que uno de los presuntos agresores, de 17 años, fue abatido tras el ataque, y dos personas más fueron detenidas por su presunta participación.

Ante la crisis de violencia en la región, el Gobierno de México anunció la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca reforzar la seguridad, la justicia y el desarrollo en el estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25314010974625_6ce51d8185
Abuchean a Donald Trump durante juego de la NFL
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T114515_873_eb6d21eab4
Fátima Bosch causa polémica por gesto en Miss Universo
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T112652_002_1c99ba5fa2
Disputa laboral habría motivado asesinato de familia en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T131918_849_f1952bb7eb
Kris Jenner celebra sus 70 con estilo 'James Bond'
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T131503_098_d1743f946d
Santiago ofrece descuentos especiales durante 'Buen Fin 2025'
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T130418_739_f77c5ef33a
Detienen a dos integrantes de célula que traficaba armas a EUA
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×