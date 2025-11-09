Grecia Quiroz dedica emotivo mensaje a su esposo asesinado

La recién nombrada alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió un emotivo mensaje en redes sociales dedicado a su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado a balazos la noche del sábado 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos en el municipio michoacano.

“Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan. Te extraño tanto, Carlos, pero sé que sigues aquí conmigo”, escribió la edil en su cuenta de Facebook, donde también agradeció los años de vida compartidos.

“Gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad, por haber sido el mejor padre del mundo y por haber amado a nuestra familia”, escribió.

Quiroz asumió el cargo como presidenta municipal sustituta el pasado 5 de noviembre, tras la aprobación del Congreso de Michoacán, con 38 votos a favor de los 40 legisladores presentes.

El asesinato de Manzo Rodríguez generó indignación y protestas en Uruapan y otras zonas del estado. Las autoridades informaron que uno de los presuntos agresores, de 17 años, fue abatido tras el ataque, y dos personas más fueron detenidas por su presunta participación.

Ante la crisis de violencia en la región, el Gobierno de México anunció la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca reforzar la seguridad, la justicia y el desarrollo en el estado.

