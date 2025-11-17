Cerrar X
Nacional

Grecia Quiroz exige respuestas por el asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, exigió avances reales en la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, exigió avances reales en la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, al asegurar que la indagatoria actual no es suficiente y que aún no se ha identificado al autor intelectual del crimen.

“Ha sido un proceso muy difícil… siento que es una mala pesadilla”, expresó.

Quiroz señaló que no está satisfecha con la investigación y pidió que se profundicen todas las líneas de investigación.

“Necesito más respuestas… cualquiera quiere tener al autor intelectual”, declaró.

La alcaldesa afirmó que deben ser investigados el diputado Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el exalcalde Ignacio Benjamín Campos, a quienes Carlos Manzo señaló durante su gestión y que, consideró, podrían tener relación con el homicidio.

También explicó que su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo el objetivo de exigir justicia y no representar subordinación.

“Fui a exigir que no haya impunidad… no fui a doblegarme ante un Gobierno”, afirmó.

Quiroz aseguró que continuará la lucha social que su esposo le inculcó y que ha defendido durante años.

“No me pusieron solo por ser la esposa. He sido una luchadora social a su lado”, enfatizó.


