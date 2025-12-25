Recuerda Grecia Quiroz a su esposo Carlos Manzo en Navidad

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió públicamente cómo enfrenta las fiestas decembrinas tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, una pérdida que cambió por completo su vida personal y familiar.

A través de sus redes sociales, Quiroz expresó el contraste entre el espíritu navideño y la ausencia que hoy pesa en su hogar.

Además, reconoció que el dolor ha sido más fuerte de lo que alguna vez pudo imaginar.

Un mensaje que nace desde el corazón

“Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia. Jamás imaginé que nos hicieras falta un día; siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver crecer a nuestros hijos”, escribió la edil en una publicación que rápidamente generó reacciones de solidaridad.

Fortaleza personal y responsabilidad pública

A pesar del duelo, Grecia Quiroz subrayó que mantiene firme su compromiso con Uruapan y con la seguridad de sus habitantes.

Reconoció que la pérdida de Carlos Manzo, ocurrida durante las celebraciones del Día de Muertos, marcó un antes y un después en su historia personal, pero aseguró que su memoria seguirá guiando sus decisiones.

La alcaldesa afirmó que honrar su legado significa seguir trabajando por la paz y el bienestar de la comunidad.

Un cierre entre fe, memoria y esperanza

Quiroz concluyó su mensaje deseando bendiciones para Uruapan, Michoacán y todo México, y recordó a su esposo como “un hombre fuerte y valiente”, prometiendo mantener viva su esencia en cada paso que dé.

Comentarios