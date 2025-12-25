Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
grecia_quiroz_navidad_d9f23aa3bb
Nacional

Recuerda Grecia Quiroz a su esposo Carlos Manzo en Navidad

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, compartió un emotivo mensaje al vivir su primera Navidad sin su esposo Carlos Manzo, asesinado en noviembre

  • 25
  • Diciembre
    2025

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió públicamente cómo enfrenta las fiestas decembrinas tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, una pérdida que cambió por completo su vida personal y familiar.

A través de sus redes sociales, Quiroz expresó el contraste entre el espíritu navideño y la ausencia que hoy pesa en su hogar.

Además, reconoció que el dolor ha sido más fuerte de lo que alguna vez pudo imaginar.

Un mensaje que nace desde el corazón

“Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia. Jamás imaginé que nos hicieras falta un día; siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver crecer a nuestros hijos”, escribió la edil en una publicación que rápidamente generó reacciones de solidaridad.

Fortaleza personal y responsabilidad pública

A pesar del duelo, Grecia Quiroz subrayó que mantiene firme su compromiso con Uruapan y con la seguridad de sus habitantes.

Reconoció que la pérdida de Carlos Manzo, ocurrida durante las celebraciones del Día de Muertos, marcó un antes y un después en su historia personal, pero aseguró que su memoria seguirá guiando sus decisiones.

La alcaldesa afirmó que honrar su legado significa seguir trabajando por la paz y el bienestar de la comunidad.

Un cierre entre fe, memoria y esperanza

Quiroz concluyó su mensaje deseando bendiciones para Uruapan, Michoacán y todo México, y recordó a su esposo como “un hombre fuerte y valiente”, prometiendo mantener viva su esencia en cada paso que dé.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nodal_angela_regalos_navidad_137ac810fa
Familia Aguilar y Christian Nodal reparten juguetes por Navidad
festejos_valle_texas_4734574252
Mantienen latinos en el Valle de Texas tradiciones decembrinas
G83d_M3p_Xw_AAZHGJ_bd78cfc4df
Asesinan a exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina Ruiz
publicidad

Últimas Noticias

yolanda_andrade_enfermedad_eb6dd542ec
Revela Yolanda Andrade que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica
ataque_japon_policia_23fbfe94a0
Apuñalamiento en fábrica de Japón deja 15 heridos
18df82ff_e9c7_485b_a9dc_f0598ef81f6a_2856c08184
Hallan delfines muertos en Playa Bagdad; alertan pesca ilegal
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×