Grecia Quiroz registra 'Movimiento del Sombrero' como marca

Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan registró este viernes la marca "Carlos Manzo" y el "Movimiento Independiente del Sombrero" en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A través de redes sociales, el titular del instituto, Santiago Nieto informó sobre dichas peticiones de la viuda del expresidente municipal.

El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al @IMPI_Mexico la solicitud de registro de marca de "Carlos Manzo" y de "Movimiento Independiente del Sombrero", dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de… — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 28, 2025

¿Cómo se registra una marca en el IMPI?

De acuerdo con el Gobierno de México, se informó que la solicitud para distinguir tus productos o servicios de otros existentes en el mercado.

Los pasos son los siguientes:

Llena la solicitud. Adjunta los anexos correspondientes. Realiza el pago en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica. Acude a las oficinas autorizadas para recibir solicitudes y promociones. Presenta la solicitud y sus anexos. Guarda tu acuse de recibo. Consulta periódicamente MARCANET para conocer el estatus de tu expediente. Espera la respuesta del Instituto ya que puedes ser notificado en el domicilio que señales para oír y recibir notificaciones o bien, a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial si así lo indicas en la solicitud.

Además, se tiene que considerar estos puntos:

Vigencia: El registro de marca tiene una vigencia de 10 años, renovable.



Tipos de marca: Puedes registrar marcas (palabra, diseño o mixtas), avisos comerciales (eslóganes) o nombres comerciales.



Puedes registrar marcas (palabra, diseño o mixtas), avisos comerciales (eslóganes) o nombres comerciales. Protección: El registro te otorga el derecho exclusivo de uso en todo el territorio nacional y te protege contra el mal uso de tu marca.

