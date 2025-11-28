Cerrar X
Nacional

Grecia Quiroz registra 'Movimiento del Sombrero' como marca

Santiago Nieto informó sobre dichas peticiones de la viuda del expresidente municipal, luego de que Carlos Manzo fue acribillado el pasado primero de noviembre

  • 28
  • Noviembre
    2025

Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan registró este viernes la marca "Carlos Manzo" y el "Movimiento Independiente del Sombrero" en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A través de redes sociales, el titular del instituto, Santiago Nieto informó sobre dichas peticiones de la viuda del expresidente municipal.

¿Cómo se registra una marca en el IMPI?

De acuerdo con el Gobierno de México, se informó que la solicitud para distinguir tus productos o servicios de otros existentes en el mercado.

Los pasos son los siguientes:

  1. Llena la solicitud.
  2. Adjunta los anexos correspondientes.
  3. Realiza el pago en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica.
  4. Acude a las oficinas autorizadas para recibir solicitudes y promociones.
  5. Presenta la solicitud y sus anexos.
  6. Guarda tu acuse de recibo.
  7. Consulta periódicamente MARCANET para conocer el estatus de tu expediente. 
  8. Espera la respuesta del Instituto ya que puedes ser notificado en el domicilio que señales para oír y recibir notificaciones o bien, a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial si así lo indicas en la solicitud.

Además, se tiene que considerar estos puntos:

  • Vigencia: El registro de marca tiene una vigencia de 10 años, renovable.
  • Tipos de marca: Puedes registrar marcas (palabra, diseño o mixtas), avisos comerciales (eslóganes) o nombres comerciales.
  • Protección: El registro te otorga el derecho exclusivo de uso en todo el territorio nacional y te protege contra el mal uso de tu marca. 

