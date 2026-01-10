Liberan a secretaria de Grecia Quiroz tras detención

Luego de que se diera a conocer su detención, Yesenia “N”, secretaria particular de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, informó a través de sus redes sociales que ya se encuentra en libertad y reunida con su familia.

Mediante su cuenta personal de Facebook, la funcionaria publicó una fotografía junto a dos menores de edad y acompañó la imagen con el mensaje:

“Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

Detención y liberación

Yesenia Méndez Rodríguez fue detenida el jueves 8 de enero a las 16:05 horas en la Casa de la Cultura de Uruapan, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo.

Sin embargo, horas después fue liberada, luego de rendir su declaración ante la Fiscalía Regional de Uruapan.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Michoacán ni la SSPC han informado de manera oficial las causas de su detención.

Vínculo con el caso Carlos Manzo

La detención de Yesenia “N” ocurrió en el contexto de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, quien fue ultimado el 1 de noviembre durante un evento público en la Plaza de los Mártires.

Cabe señalar que Méndez Rodríguez se desempeñó como secretaria particular de Manzo y continuó en el cargo cuando Grecia Quiroz, viuda del exedil, asumió la presidencia municipal el 5 de noviembre.

Avances en la investigación

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó recientemente que ya fueron identificados los tres agresores directos del homicidio: uno fue abatido en el lugar y los otros dos encontrados sin vida en un tramo carretero de Michoacán.

Además, cinco personas han sido detenidas por su presunta participación en el crimen, entre ellas Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como líder del grupo que habría ordenado el asesinato, así como Ricardo “N”, Jasiel Antonio “N”, Gerardo “N” y Alejandro Baruc “N”.

