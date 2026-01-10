Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_Qu0_Ynas_A_Ej_E_f_6deefbd0cb
Nacional

Liberan a secretaria de Grecia Quiroz tras detención

Yesenia 'N', secretaria particular de Grecia Quiroz, informó en redes que ya está con su familia tras ser detenida y liberada en el marco del caso Carlos Manzo

  • 10
  • Enero
    2026

Luego de que se diera a conocer su detención, Yesenia “N”, secretaria particular de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, informó a través de sus redes sociales que ya se encuentra en libertad y reunida con su familia.

Mediante su cuenta personal de Facebook, la funcionaria publicó una fotografía junto a dos menores de edad y acompañó la imagen con el mensaje:

“Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

Detención y liberación

Yesenia Méndez Rodríguez fue detenida el jueves 8 de enero a las 16:05 horas en la Casa de la Cultura de Uruapan, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo.

Sin embargo, horas después fue liberada, luego de rendir su declaración ante la Fiscalía Regional de Uruapan.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Michoacán ni la SSPC han informado de manera oficial las causas de su detención.

Vínculo con el caso Carlos Manzo

La detención de Yesenia “N” ocurrió en el contexto de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, quien fue ultimado el 1 de noviembre durante un evento público en la Plaza de los Mártires.

large_EH_OJOS_3_de12bff570.jpg

Cabe señalar que Méndez Rodríguez se desempeñó como secretaria particular de Manzo y continuó en el cargo cuando Grecia Quiroz, viuda del exedil, asumió la presidencia municipal el 5 de noviembre.

Avances en la investigación

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó recientemente que ya fueron identificados los tres agresores directos del homicidio: uno fue abatido en el lugar y los otros dos encontrados sin vida en un tramo carretero de Michoacán.

Además, cinco personas han sido detenidas por su presunta participación en el crimen, entre ellas Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como líder del grupo que habría ordenado el asesinato, así como Ricardo “N”, Jasiel Antonio “N”, Gerardo “N” y Alejandro Baruc “N”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26009673300233_a5ae472836
EUA intercepta tercer petrolero venezolano sancionado
Daniel_Ortega_23c766aa5d
Nicaragua libera a detenidos tras enfrentar presión de EUA
eua_ataca_objetivos_del_estado_islamico_tras_colapso_en_siria_022a0366ef
EUA ataca a ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidenses
publicidad

Últimas Noticias

Toluca_vs_Monterrey_2026_7e523df549
Rayados vs Toluca: pierden invicto en casa en la era Torrent
G_Wzh3_Nas_A_En_Nx_Q_fe2bf63d71
Chicago logra el milagro y elimina a Packers con remontada épica
AP_26009673300233_a5ae472836
EUA intercepta tercer petrolero venezolano sancionado
publicidad

Más Vistas

clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_cc0fd1aebf
Checa qué hacer este finde y los mejores conciertos de 2026
ganado_e1c4083274
Suman $1,000 mdd pérdidas por restricciones de EUA al ganado
publicidad
×