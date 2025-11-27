Hasta ahora no me lo ha manifestado: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México aseguró que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz no le ha pronunciado alguna posibilidad de que presente su renuncia ante la institución.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal informó que el fiscal aún no le "ha manifestado su intención". Sin embargo, ante los rumores sobre la posibilidad de dimitir del fiscal, aseguró que se brindarán más detalles para el día de mañana.

"Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando, ya en su momento lo haré público" detalló la presidenta de México.

Sin embargo, aseguró que el próximo viernes dará a conocer su respuesta.

"Ha hecho un buen trabajo al frente de la fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas, pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República" explicó.

Sesión extraordinaria en el Senado

Durante la noche del pasado miércoles, el Senado de la República emitió un comunicado en donde se cita a todos los miembros a una sesión extraordinaria para las 10:00 horas, sin dar a conocer la razón.

