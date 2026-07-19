Las inhabilitaciones alcanzan hasta 20 años e incluyen casos de abuso de funciones, acoso sexual y uso de documentación falsa en dependencias federales

Inicio / Nacional / Sancionan a 34 funcionarios por faltas administrativas graves

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 34 servidores públicos de 20 dependencias federales fueron sancionados por cometer faltas graves y no graves, con inhabilitaciones de hasta 20 años y sanciones económicas que, en conjunto, superan los $1.8 millones de pesos.

Del total de casos, 12 corresponden a faltas graves resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a partir de investigaciones realizadas por la dependencia.

Entre las sanciones más relevantes destaca la inhabilitación por 20 años impuesta a un trabajador de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México por acoso sexual contra dos estudiantes.

También fue inhabilitada por 15 años una exfuncionaria de la Secretaría de Economía, quien además deberá resarcir $1.5 millones de pesos por autorizar licencias con goce de sueldo sin facultades para ello.

Fueron sancionados exservidores públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Profeco, Agencia Nacional de Aduanas, CFE, IMSS, Conalep y Guardia Nacional, entre otras instituciones, por irregularidades administrativas, abuso de funciones, acoso sexual, cobro indebido de viáticos y uso de documentación apócrifa.

La dependencia precisó que las resoluciones fueron emitidas conforme a la ley y que las personas sancionadas podrán impugnarlas por la vía correspondiente.