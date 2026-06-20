El reporte señala que autoridades penitenciarias del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn hallaron a Guerrero Mercado inconsciente en su celda

Inicio / Nacional / Hayan muerto a 'El Químico', criminal enviado por México a EUA

Alberto Guerrero Mercado, alias "El Químico", uno de los 37 reclusos enviados por el gobierno de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos el pasado mes de enero, falleció en un hospital de Brooklyn tras sufrir complicaciones médicas dentro de su celda, confirmaron documentos judiciales de ese país.

El reporte oficial señala que el pasado 18 de abril, autoridades penitenciarias del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn hallaron a Guerrero Mercado inconsciente en su celda. Tras ser trasladado de urgencia a un hospital local, el reo permaneció internado durante diez días, donde finalmente se reportó su deceso a causa de un problema cardiaco.

Un traslado de alto perfil

"El Químico" había sido extraditado a territorio estadounidense en la tercera ronda de envíos masivos ejecutados por la administración mexicana. En ese mismo vuelo estratégico también fueron trasladados otros objetivos prioritarios, entre ellos:

Pedro Inzunza Noriega , alias "El Sagitario".

Juan Pablo Bastidas Erenas , alias "El Payo".

María del Rosario Navarro Sánchez, alias "La Señora", vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y requerida por el FBI, quien además hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana trasladada bajo este esquema operativo.

Tras su llegada a Nueva York, Guerrero Mercado y un coacusado comparecieron ante una corte federal para la lectura formal de sus cargos, ordenándose de inmediato su reclusión en el penal de Brooklyn. Cabe destacar que este centro penitenciario es el mismo donde actualmente se encuentra recluido Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, enviado en mayo pasado.

Cooperación bilateral da frutos

Desde el inicio de la administración de Donald Trump en la Casa Blanca, la cooperación en materia de seguridad entre ambos países ha derivado en tres operativos de traslado masivo. Los señalados enfrentan cargos graves en cortes estadounidenses por delitos como:

Tráfico de drogas y armas.

Tráfico de personas.

Lavado de dinero.