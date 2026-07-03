La imputada enfrentará en libertad su proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Inicio / Nacional / Hermana de Emilio Lozoya es liberada tras 24 horas en la cárcel

A menos de 24 horas de haber sido detenida, una jueza federal concedió la libertad a Gilda Susana “N”, hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La imputada, quien fue capturada ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), enfrentará en libertad su proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La determinación se tomó tras una exhaustiva audiencia de más de 10 horas en los juzgados federales del Reclusorio Norte. Aunque la juzgadora decretó su liberación, le impuso estrictas medidas cautelares, entre las que destacan la obligación de acudir a firmar cada 15 días ante la autoridad judicial y la entrega inmediata de su pasaporte para evitar que abandone el país.

El caso Agronitrogenados y Odebrecht

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), Gilda Susana “N” es señalada por fungir presuntamente como prestanombres de una empresa utilizada para triangular recursos de origen ilícito y encubrir actos de corrupción durante la gestión de su hermano al frente de la petrolera estatal.

La investigación de la FGR vincula directamente a la detenida con dos de los mayores escándalos de corrupción del sexenio pasado:

Caso Agronitrogenados: Se le acusa de ser la beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya. Según las autoridades, se habría beneficiado de 3.2 millones de dólares , dinero que presuntamente correspondía a los sobornos pagados por el empresario Alonso Ancira para que Pemex adquiriera, con un millonario sobreprecio, la planta de fertilizantes Agronitrogenados en el complejo Pajaritos, Veracruz.

Caso Odebrecht: La institución también la señala por presuntamente haber recibido en sus cuentas bancarias personales los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht entregaba a Emilio Lozoya a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública.

'Salvada' por los amparos

Gilda Susana “N” era buscada por la justicia mexicana desde el año 2020, cuando un juez federal emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Durante casi seis años, la imputada logró evadir la acción de la justicia mediante una larga batalla legal basada en la tramitación de diversos amparos. Sin embargo, dicha protección judicial llegó a su fin este jueves, cuando agentes de la FGR cumplimentaron la orden de captura al momento en que arribaba al aeropuerto capitalino.

Pese a la gravedad de las imputaciones formuladas por la Fiscalía, la defensa de la procesada logró evitar la prisión preventiva justificada, permitiéndole seguir el curso de las investigaciones en libertad condicional.