Hombres armados roban mercancía de tienda Gucci en CDMX

Dos hombres armados que se hicieron pasar por clientes asaltaron una tienda Gucci ubicada en la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco

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Dos hombres armados asaltaron una tienda Gucci ubicada sobre la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, una de las zonas comerciales más exclusivas de la Ciudad de México.

Los presuntos responsables ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes antes de amenazar al personal y llevarse mercancía.

El robo ocurrió en un local situado en la tercera sección de Polanco, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos entraron al negocio y solicitaron información sobre diversos artículos exhibidos en los mostradores.

Cuando eran atendidos por los empleados, sacaron una aparente arma de fuego y amenazaron al personal para apoderarse de varios productos de la marca.

Tras cometer el robo, abandonaron el establecimiento y escaparon del lugar sin realizar disparos ni agredir físicamente a los trabajadores.

Las autoridades informaron que los dos hombres abordaron una motocicleta sin placas de circulación que era conducida por un tercer individuo, quien los esperaba en las inmediaciones de la tienda.

La rápida huida permitió a los sospechosos alejarse de la zona antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

El hecho provocó una movilización policial en la avenida Presidente Masaryk y calles cercanas, una de las áreas con mayor concentración de boutiques de lujo, restaurantes y hoteles de alta gama en la capital del país.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició el análisis de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, de negocios cercanos y del sistema C5 con el objetivo de reconstruir la ruta de escape e identificar a los involucrados.

Las imágenes serán integradas a la carpeta de investigación para ubicar a los responsables y determinar el monto total de la mercancía sustraída.

Según el reporte oficial, el gerente y los trabajadores del establecimiento acudirán ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y aportar información que permita fortalecer las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni detenciones relacionadas con este robo, mientras continúan las labores para localizar a los presuntos responsables.