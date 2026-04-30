Roban mas $300,000 pesos en Universidad Pedro de Gante

Tres hombres armados irrumpieron en una universidad privada y, tras someter al personal administrativo, lograron escapar con más de $300,000 pesos en efectivo, en hechos registrados la tarde de este jueves en Monterrey, en los límites con Guadalupe.

El atraco fue reportado alrededor de las 15:10 horas en las instalaciones de la Universidad Pedro de Gante, ubicadas sobre la avenida Constituyentes de Nuevo León, en la colonia Los Fresnos.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, los responsables llegaron encapuchados y portando cubrebocas. Una vez dentro del plantel, amagaron a los empleados para dirigirse al área de oficinas, donde se encontraba el efectivo.

Tras obtener el dinero, los presuntos delincuentes huyeron del lugar a bordo de una camioneta tipo Suburban en color verde, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. Fuentes policiales señalaron que el monto robado asciende a $327,000 pesos.

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