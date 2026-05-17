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Masacre en Puebla deja 10 muertos de una familia

Hombres armados irrumpieron en una vivienda de Tehuitzingo, Puebla, y asesinaron a 10 integrantes de una familia, entre ellos mujeres y menores

  • 17
  • Mayo
    2026

Una nueva tragedia estremeció a Puebla este domingo 17 de mayo, luego de que un grupo de hombres fuertemente armados irrumpiera en una vivienda de la comunidad de Texcalapa, en el municipio de Tehuitzingo, y asesinara a 10 integrantes de una familia.

El ataque ocurrió durante la madrugada en esta región de la Mixteca poblana, donde sujetos armados abrieron fuego de manera directa contra las personas que se encontraban dentro del domicilio.

Entre las víctimas hay mujeres, menores y un bebé

De acuerdo con el reporte confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, el saldo preliminar es de 10 personas fallecidas: seis hombres, tres mujeres y una menor de edad.

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Sin embargo, reportes locales también señalan que entre las víctimas habría dos menores de edad y un bebé de apenas un mes y 20 días de nacido, lo que convierte este crimen en uno de los episodios más devastadores registrados recientemente en la entidad.

Una mujer que aún presentaba signos vitales fue atendida por paramédicos tras el ataque, pero murió dentro de la ambulancia mientras era trasladada a un hospital.

Tras la masacre, elementos de la Policía Municipal, así como autoridades estatales y federales, acudieron al lugar para acordonar la zona, realizar el levantamiento de cuerpos y recolectar indicios para la investigación.

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Además, se puso en marcha un operativo de seguridad para localizar y detener a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre el posible motivo del ataque ni sobre la identidad de los agresores.

Las primeras versiones apuntan a que el grupo armado ingresó con alto poder de fuego al domicilio y disparó directamente contra sus ocupantes, en un ataque que ha generado consternación por el nivel de violencia ejercido contra una familia completa.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que ya inició una carpeta de investigación.


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