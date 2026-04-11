Ataque armado deja cuatro muertos en balneario de Acapulco

Un grupo de hombres armados asesinó a cuatro personas, tres mujeres y un hombre, en un restaurante de la comunidad de Barra Vieja, en Acapulco, informaron autoridades estatales.

El ataque ocurrió la noche del viernes en un establecimiento identificado como Playa Aventura, sin que hasta el momento se conozca el motivo del crimen ni la identidad de los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que inició las investigaciones tras localizar los cuerpos sin vida en el sitio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial y peritos en criminalística, quienes realizaron el levantamiento de evidencias con el objetivo de esclarecer los hechos.

La dependencia señaló que continuará con las diligencias y proporcionará información conforme avance la investigación.

El estado de Guerrero se mantiene como una de las entidades con mayores índices de violencia en el país, particularmente en zonas como Acapulco, donde se han registrado diversos hechos de alto impacto.

A nivel nacional, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha señalado una reducción en los homicidios en los primeros meses de su administración, aunque persisten episodios de violencia en distintas regiones.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 Guerrero registró 1,312 homicidios dolosos, una disminución respecto a los 1,738 casos reportados en 2024.

Pese a esta reducción, hechos como el ocurrido en Barra Vieja evidencian los retos que persisten en materia de seguridad en el estado.

El ataque, ocurrido en una zona turística, ha generado preocupación entre habitantes y visitantes, al tratarse de un acto de violencia en un área frecuentada por turistas.

Las autoridades mantienen operativos y labores de investigación para dar con los responsables de este crimen.

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