Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
imagen_2026_04_10t222305_824_222316_1024x576_2966b89fcc
Nacional

Ataque armado deja cuatro muertos en balneario de Acapulco

Un grupo de hombres armados asesinó a cuatro personas, tres mujeres y un hombre, en un restaurante de la comunidad de Barra Vieja

  • 11
  • Abril
    2026

Un grupo de hombres armados asesinó a cuatro personas, tres mujeres y un hombre, en un restaurante de la comunidad de Barra Vieja, en Acapulco, informaron autoridades estatales.

El ataque ocurrió la noche del viernes en un establecimiento identificado como Playa Aventura, sin que hasta el momento se conozca el motivo del crimen ni la identidad de los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que inició las investigaciones tras localizar los cuerpos sin vida en el sitio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial y peritos en criminalística, quienes realizaron el levantamiento de evidencias con el objetivo de esclarecer los hechos.

La dependencia señaló que continuará con las diligencias y proporcionará información conforme avance la investigación.

El estado de Guerrero se mantiene como una de las entidades con mayores índices de violencia en el país, particularmente en zonas como Acapulco, donde se han registrado diversos hechos de alto impacto.

A nivel nacional, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha señalado una reducción en los homicidios en los primeros meses de su administración, aunque persisten episodios de violencia en distintas regiones.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 Guerrero registró 1,312 homicidios dolosos, una disminución respecto a los 1,738 casos reportados en 2024.

Pese a esta reducción, hechos como el ocurrido en Barra Vieja evidencian los retos que persisten en materia de seguridad en el estado.

El ataque, ocurrido en una zona turística, ha generado preocupación entre habitantes y visitantes, al tratarse de un acto de violencia en un área frecuentada por turistas.

Las autoridades mantienen operativos y labores de investigación para dar con los responsables de este crimen.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_alberto_del_rio_35e3d8d0a8
Vinculan a proceso a 'El Patrón' por violencia doméstica
papa_leon_f1c27946dd
Papa clama por la paz global: '¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz!'
d462fc66d5676a7feb5d63c9a3e561e9d502784cw_1edc07ae2f
Policía abate a atacante en metro de Nueva York
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_3_77c1f55c95
Conagua garantiza abasto; refuerza vigilancia y operativos
Whats_App_Image_2026_04_12_at_1_03_55_AM_5a1bd23391
Carlos Ulberg vence a Procházka y es nuevo campeón de la UFC
AP_26099646958035_8693f9a0d2
Elecciones en Hungría marcan momento clave para Europa
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
publicidad
×