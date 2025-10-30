Hospitalizan a pasajeros de JetBlue tras aterrizaje de emergencia

Varias personas resultaron heridas después de que un avión de JetBlue aterrizara de emergencia en Tampa, Florida, este jueves tras perder altitud.

De acuerdo con un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), dicho vuelo salió desde Cancún con dirección a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud.

El Airbus A320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa aproximadamente a las 14:00 horas, según la FAA.

Hasta el momento no se tiene una cifra exacta de las personas heridas ni cuán graves, pero de acuerdo con un audio de tráfico aéreo difundido en LiveATC.net, se reportaron las lesiones mediante una llamada de radio: “Tenemos al menos tres personas heridas. Parece que tal vez es una laceración en la cabeza”.

Personal médico evaluó a los pasajeros y tripulantes en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a hospitales, informó JetBlue.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó la aerolínea en un comunicado. "La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados".

