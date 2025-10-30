Cerrar X
jetblue_c1d0ea913a
Nacional

Hospitalizan a pasajeros de JetBlue tras aterrizaje de emergencia

De acuerdo con la FAA dicho vuelo salió desde Cancún con dirección a Newark, cuando se produjo la pérdida de altitud y tuvo que aterrizar en Tampa

  • 30
  • Octubre
    2025

Varias personas resultaron heridas después de que un avión de JetBlue aterrizara de emergencia en Tampa, Florida, este jueves tras perder altitud.

De acuerdo con un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), dicho vuelo salió desde Cancún con dirección a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud.

El Airbus A320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa aproximadamente a las 14:00 horas, según la FAA.

Hasta el momento no se tiene una cifra exacta de las personas heridas ni cuán graves, pero de acuerdo con un audio de tráfico aéreo difundido en LiveATC.net, se reportaron las lesiones mediante una llamada de radio: “Tenemos al menos tres personas heridas. Parece que tal vez es una laceración en la cabeza”.

Personal médico evaluó a los pasajeros y tripulantes en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a hospitales, informó JetBlue.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó la aerolínea en un comunicado. "La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados".

Información en desarrollo...


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_33_27_PM_e18f1e8f00
Clausura Profepa zona afectada por incendio en Simeprode
EH_CONTEXTO_ccde5ee9fa
Implementará Protección Civil estatal operativo para panteones
huracan_melissa_sre_6331716955
SRE alerta a mexicanos en el Caribe por el huracán Melissa
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T104000_452_2238bada7d
El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad
onu_eua_ataque_2142aec4fd
Ataques de Estados Unidos en el Caribe son ilegales: ONU
eua_bombardear_venezuela_ebd382fdd4
Reportan que EUA atacará instalaciones militares en Venezuela
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×