Escena

Hospitalizan de emergencia a Mar Contreras tras función teatral

Mar Contreras fue hospitalizada tras una función de Mentiras, el musical. Su esposo confirmó que el cansancio y el estrés afectaron su salud; se reporta estable

La actriz y cantante mexicana Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia la noche del domingo 1 de febrero de 2026, apenas horas después de participar en una función de Mentiras, el musical, lo que generó preocupación entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

La noticia fue confirmada por su esposo, Julio Aguilar, quien a través de redes sociales compartió imágenes que mostraban el contraste entre los aplausos recibidos en el teatro y el ingreso de la actriz al hospital para recibir atención médica.

En una de las publicaciones, Aguilar escribió: “Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola”, mensaje que provocó una ola de muestras de apoyo.

La propia Mar Contreras compartió imágenes desde el hospital, donde se le observa con oxígeno y suero, explicando que el cansancio acumulado y el estrés le pasaron factura tras la función.

Este episodio ocurrió apenas semanas después de que la actriz superara un fuerte cuadro de bronquitis a inicios de enero de 2026, que la obligó a guardar reposo absoluto debido a fiebre alta.

Pese a ello, continuó con sus compromisos en el musical, donde interpreta al personaje de Daniela.

Evoluciona de manera favorable

De acuerdo con reportes de medios, Mar Contreras se encuentra estable y en proceso de recuperación.

La actriz también ha compartido mensajes alentadores con sus seguidores.

“Poco a poco y con mucha fe. Ya me siento mucho mejor y falta casi nada para terminar de recuperarme”, escribió en redes sociales.

Tras darse a conocer la noticia, numerosos fans, colegas y figuras del espectáculo expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación a la actriz, quien cuenta con una amplia trayectoria en teatro, cine, televisión y música.

