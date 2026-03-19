Hospitalizan a Chuck Norris tras emergencia médica en Hawái

Chuck Norris estaría perdiendo su fuerza.

Este jueves trascendió que el actor estadounidense fue hospitalizado de emergencia en Hawái.

De acuerdo a medios especializados en Estados Unidos, Norris está consciente y de buen ánimo; sin embargo, no se ha dado a conocer la naturaleza de la emergencia.

Este incidente se habría presentado de forma repentina, pues este miércoles se encontraba entrenando en la isla de Kauai.

Tras esto, el portal TMZ habló con un amigo del actor de 86 años, el cual aseguró que Norris se mostraba de buen humor y haciendo bromas.

Chuck Norris es un actor y artista marcial estadounidense que alcanzó la fama en el cine de acción de los años 70 y 80 con películas como “Way of the Dragon”, donde compartió escena con Bruce Lee, y la saga “Missing in Action”, además de consolidarse en la televisión con la serie “Walker, Texas Ranger”.

Previo a su carrera en la industria del entretenimiento, destacó como campeón de karate y fundador de su propio estilo, el Chun Kuk Do.

En su vida personal, ha estado casado en dos ocasiones; actualmente mantiene una relación con Gena O’Kelley, con quien contrajo matrimonio en 1998.

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