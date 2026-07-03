Identifican a ingeniero desaparecido hace cinco meses en Sinaloa

Tras cinco meses desaparecido, fue identificado el ingeniero Pablo Osorio Sánchez. Sus restos serán trasladados a Oaxaca para su velorio y sepelio

Luego de permanecer desaparecido durante más de cinco meses, fue identificado el ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, de 26 años y originario de Oaxaca, quien fue privado de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con la información disponible, el joven desapareció mientras esperaba transporte sobre la carretera Mazatlán-Durango.

Al momento de los hechos se encontraba hablando por teléfono con su novia cuando fue interceptado por hombres armados y privado de la libertad.

Su desaparición ocurrió aproximadamente una hora después del secuestro de diez trabajadores mineros en un fraccionamiento de la cabecera municipal de Concordia.

Aunque ambos hechos ocurrieron por separado, las investigaciones los relacionan con el mismo grupo delictivo.

Confirman identidad tras estudios genéticos

Los restos de Pablo Osorio Sánchez fueron identificados después de varios meses de investigaciones derivadas de los operativos de búsqueda realizados por autoridades federales y estatales.

El 6 de febrero fue localizada una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, donde comenzaron a recuperarse restos humanos. Posteriormente fueron descubiertas otras fosas en la misma región y, mediante estudios genéticos, las autoridades identificaron gradualmente a las víctimas.

La identificación de Pablo Osorio Sánchez fue la última en confirmarse dentro de esta investigación.

Con este caso, suman 11 las personas desaparecidas relacionadas con los hechos registrados el 23 de enero en Concordia, considerando tanto el secuestro de trabajadores mineros como la privación de la libertad del ingeniero oaxaqueño.

Del total de víctimas, únicamente permanece sin ser localizado Antonio Esparza Yáñez, mientras que el resto ya ha sido identificado.

Familia prepara el funeral en Oaxaca

La confirmación de la identidad fue dada a conocer por la familia de Pablo Osorio Sánchez mediante una esquela difundida en redes sociales, donde también se informó que el velorio se realizará el sábado 4 de julio en el ejido Ojo de Agua, en Tlaxiaco, Oaxaca.

La misa de cuerpo presente y el sepelio están programados para el domingo 5 de julio. Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y habitantes de su comunidad expresaron mensajes de condolencias y solidaridad después de meses de incertidumbre.

Los restos del ingeniero serán trasladados desde la Ciudad de México hacia el municipio de Tlaxiaco, luego de que la Fiscalía General de la República realice su entrega a los familiares y representantes legales del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).

Se prevé que el cuerpo llegue a Oaxaca durante la noche de este viernes o en la madrugada del sábado para iniciar de inmediato los servicios funerarios.