Identifican al cuarto minero hallado en fosa en Concordia

Autoridades forenses identificaron a Jesús Antonio de la O Valdez entre los cuerpos hallados en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

  • 09
  • Febrero
    2026

Autoridades forenses identificaron a Jesús Antonio de la O Valdez entre los cuerpos hallados en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa; suman cuatro mineros reconocidos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se trataría de un ingeniero en Ecología originario de Chihuahua, quien formaba parte del grupo de diez trabajadores privados de la libertad el 23 de enero cuando se dirigían a laborar en yacimientos concesionados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp.

La confirmación se dio tras la realización de pruebas forenses, incluidos estudios de ADN, efectuados en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mazatlán, instancia que colabora con la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que atrajo el caso.

Con este hallazgo, suman cuatro los trabajadores identificados entre los cuerpos recuperados en la excavación clandestina.

Además de De la O Valdez, las autoridades forenses han logrado establecer la identidad de:

  • Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, geólogo originario de Zacatecas.
  • José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, geólogo de Taxco, Guerrero.
  • José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, ingeniero industrial procedente de Zacatecas.

Todos fueron reportados como desaparecidos tras ser privados de la libertad por un grupo armado cuando salían del campamento donde residían.

Incertidumbre sobre el número total de cuerpos

Hasta el momento, ni la FGR ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa han confirmado oficialmente el número total de cadáveres localizados en la fosa.

Familiares y colectivos de búsqueda han denunciado falta de información oportuna y transparencia en torno al caso. Versiones extraoficiales señalan que podrían encontrarse más víctimas en el sitio, lo que ha generado especulación sobre la posible existencia de un “cementerio clandestino” en la zona serrana.

El operativo en el lugar continúa bajo resguardo de fuerzas federales, mientras se desarrollan las diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

Desde Vancouver, Canadá, la empresa Vizsla Silver Corp emitió un comunicado en el que expresó estar “devastada” por el fallecimiento de sus trabajadores y aseguró que se mantiene a la espera de confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas.

En Chihuahua, el Colegio de Ingenieros en Ecología publicó una esquela lamentando el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez y destacó su trayectoria profesional y compromiso ambiental.

Asimismo, la banda Argot Chihuahua, a la que pertenecía, difundió un mensaje de despedida en redes sociales.


