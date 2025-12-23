Podcast
Nacional

Identifican a bebé fallecido en avioneta de la Semar en Texas

Federico, un niño de dos años originario de Campeche, fue identificado como una de las víctimas mortales del accidente aéreo de la Semar en Galveston

  23
  Diciembre
    2025

Un bebé de dos años de edad fue identificado como una de las cinco víctimas mortales del accidente de la aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), ocurrido cuando se aproximaba a Galveston, Texas, en una misión de apoyo humanitario.

El menor viajaba para recibir atención médica especializada

La aeronave, un King Air con matrícula ANX-1209, trasladaba al menor y a su familia en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de niñas y niños con quemaduras severas.

El destino final era el hospital Shriners Children’s de Galveston, especializado en este tipo de tratamientos.

Federico, originario de Campeche

Horas después del siniestro, autoridades confirmaron que el menor fallecido fue identificado como Federico, de dos años de edad y originario del estado de Campeche.

El menor presentaba quemaduras en aproximadamente el 40 por ciento de su cuerpo, provocadas por un accidente doméstico al caer en una olla con agua hirviendo.

Atención médica previa en Campeche y Yucatán

Tras el accidente, Federico fue atendido inicialmente en un hospital de Escárcega, posteriormente sus padres gestionaron su traslado al hospital Agustín O’Horán, en Mérida, Yucatán, donde recibió atención especializada antes de ser canalizado al extranjero con apoyo de la fundación.

Saldo del accidente continúa bajo investigación

Por su parte, la Secretaría de Marina informó que en la aeronave viajaban ocho personas: cuatro integrantes de la tripulación y cuatro civiles. 

El avión se estrelló en la bahía de Galveston poco antes de aterrizar.

Hasta el momento, se reporta un saldo de cinco personas fallecidas, dos sobrevivientes rescatados con vida y una más en calidad de desaparecida.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Llamado a respetar el duelo

Por otra parte, la Semar reiteró su solidaridad con las familias afectadas y pidió respeto ante el proceso de identificación de las víctimas, mientras continúan las labores periciales y de búsqueda en la zona del siniestro.


Comentarios

Etiquetas:
